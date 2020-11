Eine Million Briefwahlstimmen noch nicht ausgezählt: Alle Augen richten sich auf Pennsylvania

Donald Trump erklärte, seine Kampagne werde den Obersten Gerichtshof bitten, einzugreifen. Seine Ankündigung könnte im Zusammenhang mit Auffälligkeiten in Pennsylvania stehen, wo bekannt wurde, dass unter anderem Zählmaschinen gestört wurden.

Die Aufmerksamkeit hat sich auf Pennsylvania konzentriert, welche sich zu einem Schlüsselstaat im Wettlauf um das Weiße Haus entwickelte. Verschiedene Beamte haben wiederholt davor gewarnt, dass sich die Ergebnisse wegen der Flut von Briefwahlen in diesem Jahr verzögern könnten. Der demokratische Gouverneur, Tom Wolf, sagte in einer Erklärung am frühen Mittwoch, der Staat habe noch über eine Million Briefwahlzettel zum Auszählen.

County Allegheny

David Voye, der Wahldirektor des Landkreises Allegheny sagte, dass die Bearbeitung der Stimmzettel länger dauerte als erwartet, was zum Teil daran lag, dass die Maschinen, die die Stimmen auszählen, gestört wurden.

Allegheny County hat eine Bevölkerung von 1,2 Millionen Menschen. Es ist der zweitbevölkerungsreichste County von Pennsylvania – und eine Hochburg von Hillary Clinton.

Einige andere Landkreise in Pennsylvania waren laut der Pittsburgh „Post-Gazette“ erst am späteren Mittwoch bereit, mit der Auszählung der Briefwahlstimmen zu beginnen, darunter Beaver County, Montour County, Cumberland, Franklin, Greene, Juniata und Mercer County. Einige Zuständige nannten Personalknappheit, Platzmangel und die Abwicklung der persönlichen Stimmen am Wahltag als Gründe dafür, dass sie erst am Mittwoch die Absentee und Mail-In Votes [Abwesenheits- und Briefwahlstimmen] auszählen würden.

Die Zeitung zitiert die Prioritäten von Thad Halls, Wahlleiter im Bezirk Mercer, so: „Ich muss in der Lage sein … mich um die Bedürfnisse meiner Wähler am Wahltag zu kümmern, und wenn wir damit fertig sind, werden wir uns den Briefwahlzetteln zuwenden.“

Personal- und Platzprobleme

Holly Brandon, die Wahlchefin im Bezirk Montour, nannte Personal- und Platzbeschränkungen als Grund für die Entscheidung, die Briefwahlstimmen erst am Mittwoch zu erfassen und machte laut „Post-Gazette“ den Gesetzgeber auf Bundesebene für die Verzögerung verantwortlich. Er hätte „dieses Monster geschaffen“ durch die Weigerung, vor dem Wahltag Vorabstimmungen zuzulassen.

Die oberste Wahlbeamtin von Pennsylvania, Kathy Boockvar, sagte letzte Woche, sie dränge die Wahlkreise dazu, Stimmen schnell zu zählen, aber die Entscheidung über die Verarbeitung hätten letztendlich andere zu verantworten.

„Der Ausgang der Wahl am Dienstag könnte sehr wohl von Pennsylvania abhängen“, sagte Boockvar laut der „Post-Gazette“. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die mehr als 3 Millionen hier per Post abgegebenen Stimmzettel so bald wie möglich ausgezählt werden. Das Land wird von Pennsylvania genaue und rechtzeitige Ergebnisse erwarten“.

In einem Tweet zum Wahltag schrieb sie: „Jede Wahlberechtigung, jede Stimme, jeder Teilnehmer an dieser großen Demokratie muss gehört werden, muss wahlberechtigt sein, muss genau und sicher ausgezählt werden.“

Beamte in Gwinnett County (Bundesstaat Georgia) teilten derweil der The Epoch Times mit, dass ein Problem mit einer Software zum Scannen der Stimmzettel aufgetreten sei.

(ib/ks, mit Material von The Epoch Times)

Unsere Buchempfehlung

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Auch in der modernen Zeit führt er – verborgen oder offen – auf jedem erdenklichen Gebiet seinen Kampf gegen die Menschheit: Religion, Familie, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Bildung, Kunst, Kultur, Medien, Unterhaltung, soziale Angelegenheiten und internationale Beziehungen.

Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. Er heftet sich - einer zehrenden Krankheit gleich - an die staatlichen Organe und die Gesellschaft und verschwendet ihre Ressourcen für seine Zwecke.

In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten „Retter“, der im Mantel bestimmter Ideologien erscheint, wie Kommunismus und Sozialismus, Liberalismus und Feminismus, bis hin zur Globalisierungsbewegung. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch der Weg führt in die Dunkelheit und die Falle ist bereits aufgestellt. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]