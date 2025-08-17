First Lady Melania Trump hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Friedensbotschaft übermittelt – mit einem Brief. US-Präsident Donald Trump überreichte Putin das Schreiben während ihres Gipfeltreffens in Anchorage in Alaska am 15. August. In dem Brief appelliert die First Lady für den Schutz von Kindern, wie „Fox News“ zuerst berichtete.

„Als Eltern ist es unsere Pflicht, die Hoffnung der nächsten Generation zu fördern. Als Anführer geht die Verantwortung für die Fürsorge unserer Kinder über den Komfort einiger weniger hinaus“, heißt es in dem Brief der First Lady.

„Zweifellos müssen wir uns bemühen, eine von Würde erfüllte Welt für alle zu schaffen – damit jede Seele zu Frieden erwachen kann und damit die Zukunft selbst perfekt geschützt ist.“

Das Lachen der Kinder

Putin las den Brief sofort nach Erhalt in Anwesenheit der amerikanischen und russischen Delegation, berichtete „Fox News“.

Im Brief heißt es weiter: „Ein einfaches, doch tiefgründiges Konzept, Herr Putin, wie Sie mir sicher zustimmen, ist, dass die Nachkommen jeder Generation ihr Leben in Reinheit beginnen – einer Unschuld, die über Geographie, Regierung und Ideologie steht“.

„Doch in der heutigen Welt sind manche Kinder gezwungen, ein leises Lachen zu bewahren, unberührt von der Dunkelheit um sie herum – ein stiller Widerstand gegen die Kräfte, die ihre Zukunft möglicherweise einfordern könnten. Herr Putin, Sie allein können ihnen ihr melodisches Lachen zurückgeben.“

Der Schutz der Unschuld von Kindern diene nicht nur seinem Land, sondern der gesamten Menschheit.

„Eine solch mutige Idee überwindet alle menschlichen Spaltungen, und Sie, Herr Putin, sind in der Lage, diese Vision heute mit einem Federstrich umzusetzen.“

„Es ist an der Zeit“, schließt der Brief. „Mit freundlichen Grüßen, Melania Trump.“

Ein „wahrhaft humanistischer Akt“

Der Brief der First Lady ging nicht genau darauf ein, was Putin mit seinem Federstrich umsetzen könnte. Die Ukraine hat Russland vorgeworfen, während des dreieinhalbjährigen Konflikts ukrainische Kinder gegen den Willen ihrer Familien nach Russland oder in von Russland kontrollierte Gebiete der Ukraine umgesiedelt zu haben.

2023 erließ der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Putin und die russische Kinderrechtsbeauftragte, Maria Alexejewna Lwowa-Belowa, wegen des „mutmaßlichen Kriegsverbrechens der Deportation von Kindern aus den von der Ukraine besetzten Gebieten in die Russische Föderation“.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha sagte, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe in einem Telefonat mit dem Präsidenten nach dessen Treffen mit Putin seine Dankbarkeit für die Bemühungen der First Lady zum Ausdruck gebracht.

„Während des Gesprächs dankte Präsident Selenskyj auch First Lady Melania Trump für ihre aufrichtige Aufmerksamkeit und ihre Bemühungen, zwangsabgeschobene ukrainische Kinder zurückzuholen. Dies ist ein wahrhaft humanistischer Akt“, schrieb Sybiha in einem X-Post vom 16. August.

Die russische Regierung stellt die routinemäßige Umsiedlung von Kindern während des andauernden bewaffneten Konflikts als Versuch dar, sie aus Gefahrengebieten zu evakuieren. Auch Lvova-Belovas Büro beschrieb regelmäßig die Bemühungen, Kinder, die in von der Ukraine kontrollierten Gebieten leben, mit Familienmitgliedern in von Russland kontrollierten Gebieten wieder zusammenzuführen.