Europa sucht Platz am Tisch, während USA und Russland Friedensdeal vorbereiten

Im Bemühen um ein Ende des Krieges in der Ukraine ist US-Außenminister Marco Rubio am Montag, 17.2., im Rahmen seiner ersten Nahostreise in Saudi-Arabien eingetroffen. Dies berichtet die in Riad erscheinende Zeitung „Arab News“. Rubio wird dort mehrere saudische Regierungsmitglieder treffen, unter anderem seinen Amtskollegen Prinz Faisal bin Farhan. Die Delegation des US-Außenministers wird direkte Gespräche mit Vertretern der Russischen Föderation vorbereiten. Diese sollen bereits in den kommenden Tagen stattfinden.

Auch der Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, soll sich bereits in Saudi-Arabien aufhalten. Präsident Donald Trump hatte schon in der Vorwoche mitgeteilt, dass er ein Telefongespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin geführt habe. Darin habe man sich darauf geeinigt, dass „unsere Teams unverzüglich mit Verhandlungen beginnen werden“. Die Nachrichtenagentur „TASS“ teilte am Wochenende mit, der Kreml habe bereits mit dem Zusammenstellen einer Delegation dafür begonnen.

EU soll Amerikanern eigene mögliche Beiträge zum Frieden in der Ukraine mitteilen

In der EU ist unterdessen Ernüchterung eingekehrt. Die USA haben ungeachtet europäischen Drängens deutlich gemacht, dass kein EU-Vertreter zu den Gesprächen in Riad eingeladen sei. Kellogg erklärte jüngst, dass man eine Einbindung der Europäer schon aufgrund des Scheiterns der Minsk-Vereinbarungen für müßig halte. In ein ähnliches Horn stieß Russlands Außenminister Sergej Lawrow, der am Montag mit Blick auf die Europäer äußerte, er „weiß nicht, was sie am Verhandlungstisch zu suchen haben“.

Lesen Sie auch Ukraine: Dringlichkeitstreffen der EU geplant – USA schließen Europäer von Verhandlungen aus

Um der nun befürchteten Rolle als Zaungast einer Friedenslösung für die Ukraine entgegenzuwirken, hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montagnachmittag nach Paris eingeladen. Vertreter aus Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Spanien, den Niederlanden, Dänemark, der EU und der NATO sollen „Euractiv“ zufolge an dem „Dringlichkeitstreffen“ teilnehmen.

Bei dem Treffen soll es um konkrete Beiträge gehen, die Europa leisten könnte, um Sicherheitsgarantien zugunsten der Ukraine zu untermauern. Als mögliche Optionen gelten Waffen, Friedenstruppen oder andere Sicherheitsvorkehrungen, berichtete die „Financial Times“. Die USA hatten die EU-Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, detaillierte Vorschläge zu unterbreiten.

Friedenstruppen als mögliches Gesprächsthema

Es wird erwartet, dass die Teilnehmerstaaten ihre Forderung nach einer Beteiligung an den Friedensverhandlungen erneuern werden. Immerhin hatten die USA bereits deutlich gemacht, dass die finanzielle Last des Wiederaufbaus der Ukraine und ihrer Aufnahme in die EU von den Europäern selbst zu bewältigen wäre.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärte auf der jüngst zu Ende gegangenen Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), Europa könnte sich auf die militärische Ausbildung und Beschleunigung der Ukrainehilfe konzentrieren.

Scholz‘ rote Linie: Keine Beteiligung ohne USA

Noch bevor die Gespräche losgingen, zeigten sich die Europäer uneins in der Frage einer Friedenstruppe zur Sicherung eines möglichen Waffenstillstands. Der britische Premier Keir Starmer preschte vor und zeigte sich „bereit und willens“, notfalls Soldaten in die Ukraine zu entsenden. In einem Gastbeitrag für den „Telegraph“ schrieb er, Großbritannien könne bei der Arbeit an Sicherheitsgarantien für die Ukraine eine „führende Rolle“ übernehmen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hält die Debatte dagegen für verfrüht. Sein Argument: Zunächst einmal müsse es ein Verhandlungsergebnis unter Beteiligung der Ukrainer geben, erst dann könne es um eine Sicherung eines Waffenstillstands gehen. „Trump etwas für einen Deal zuzusagen, den wir nicht einmal kennen, wäre fahrlässig“, heißt es aus deutschen Regierungskreisen.

Für die Entsendung von Truppen gibt es für den Kanzler eine rote Linie: Ohne eine Beteiligung von US-Truppen kommt dies für ihn nicht infrage, weil es aus seiner Sicht die Nato spalten würde: „Wir werden uns in diesem Zusammenhang nicht an Szenarien beteiligen, in denen europäische und amerikanische Sicherheit auseinanderfallen, also beispielsweise europäische Soldaten ohne volle US-Involvierung eingesetzt werden.“

Endgültige Entscheidungen werden nicht erwartet. Eher wird es um ein Ausloten der Stimmung unter den Mitgliedsländern gehen. Ein EU-Gipfel, der Entscheidungen treffen könnte, wird erst Ende März stattfinden. Bis dahin könnten die Verhandler Europa in vielen Bereichen vor vollendete Tatsachen gestellt haben. Die Ukraine wird zwar in Riad nicht vertreten sein. Sollte es zu Annäherungen zwischen den Positionen der USA und Russlands kommen, wäre jedoch auch bald mit direkten Gesprächen unter Beteiligung Kiews zu rechnen.

Finnland schlägt EU-Sondergipfel zu Ukraine vor

Zusätzliche Unsicherheitsfaktoren sind die prekäre Haushaltslage in vielen EU-Staaten, unter anderem auch in Deutschland. Dort könnten nach der Bundestagswahl auch mehrere Monate schwieriger Haushaltsgespräche bevorstehen. Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo hat, wie er gegenüber „Euractiv“ äußerte, dem Ratspräsidenten António Costa einen Sondergipfel zu einem früheren Zeitpunkt vorgeschlagen. Bis dato deutet jedoch wenig auf einen solchen hin.

Die Europäer hoffen unterdessen, dass die Ansagen der Amerikaner aus den vergangenen Tagen nur die Reaktionen unterschiedlicher Seiten ausloten sollen. Polens Außenminister Radosław Sikorski spricht von einer Taktik der „Aufklärung durch Kampf“.

Hinter verschlossenen Türen, so erklären EU-Beamte gegenüber der Plattform, würden US-amerikanische Amtskollegen „die richtigen Dinge“ sagen. Offenbar sind damit solche gemeint, die dem europäischen Narrativ zu dem Konflikt nicht widersprechen. Am Ende aber sei „Trump die einzige Stimme, die zählt“, äußerte der frühere Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, Ben Hodges.

Szijjártó: „Treffen frustrierter Kriegspolitiker“ in Paris

Schon am Dienstag könnte es zu einem ersten Gespräch zwischen den Außenministern der USA und Russlands, Marco Rubio und Sergej Lawrow, kommen. Noch im restlichen Verlauf der Woche könnte es schon zu einem Treffen zwischen US-Präsident Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin kommen.

Neben Rubio und Kellogg sollen auch der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz, der Nahost-Beauftragte Steve Witkoff und CIA-Direktor John Ratcliffe nach Riad reisen. Kellogg soll jedoch nicht an den Gesprächen teilnehmen. Stattdessen soll dieser am Dienstag in Brüssel Gespräche mit NATO-Vertretern und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen führen.

Auch in der EU selbst gibt es kritische Stimmen zu dem Treffen in Paris. Ungarns Außenminister Péter Szijjártó sprach von einer Zusammenkunft von „frustrierten, pro Krieg und anti Trump“ eingestellten europäischen Spitzenpolitikern. Deren Ziel sei es, „ein Friedensabkommen in der Ukraine zu verhindern“. Der derzeit in Kasachstan weilende Politiker erklärte, Ungarn unterstütze die Gespräche zwischen den USA und Russland.