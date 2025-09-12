Logo Epoch Times

vor 18 Minuten

Ehemaliger Präsident Brasiliens zu 27 Jahren Haft verurteilt - USA: „Hexenjagd“

vor einer Stunde

Hersteller müssen offenlegen, welche Daten gesammelt werden

vor 2 Stunden

Bali: Hochwasser und Sturzfluten nehmen ab - 16 Tote

vor 2 Stunden

Was die NRW-Kommunalwahl für die Bundespolitik bedeutet

vor 2 Stunden

DGB: 123 Milliarden Euro Schaden durch „Tarifflucht“

vor 10 Stunden

WM-Tickets: Über 1,5 Millionen Anmeldungen in 24 Stunden

vor 10 Stunden

Studie: Fast eine Million Streiktage in Deutschland

vor 10 Stunden

Stromausfall in Kuba: Stromversorgung in elf von 15 Provinzen wiederhergestellt

vor 11 Stunden

Hunderte Südkoreaner nach Festnahme bei Razzia in den USA auf dem Weg in ihre Heimat

vor 11 Stunden

Buchpremiere in Berlin: Boris Becker bringt Familie mit

Logo Epoch Times
Verkauf von TikTok

Fortsetzung im Zollstreit: USA und China verhandeln in Madrid

Wieder Verhandlungen, diesmal in Spanien: Die USA und China wollen erneut über Zölle sprechen. Diesmal steht auch eine Social-Media-App auf der Agenda.

top-article-image

US-Finanzminister Bessent und Chinas Vize-Premier Li hatten bereits zuvor die Handelsgespräche geführt. (Archivbild)

Foto: Dai Tianfang/XinHua/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die USA und China wollen in ihrem weiter schwelenden Zollstreit in der kommenden Woche wieder verhandeln. Wie das US-Finanzministerium mitteilte, wird Behördenchef Scott Bessent in Madrid mit Vertretern der chinesischen Seite sprechen. Darunter sei auch Vize-Ministerpräsident He Lifeng, der für die Volksrepublik bereits die vorangegangenen Gespräche geführt hatte.
Aus Peking lag zunächst keine Bestätigung vor. Der US-Mitteilung zufolge will Bessent über Fragen zu Wirtschaft, Handel und nationaler Sicherheit sprechen. Außerdem soll es um die Social-Media-App Tiktok gehen.
Wann die Gespräche genau geplant sind, war zunächst unklar. Bessent will vom 12. bis 18. September nach Spanien und Großbritannien reisen, wie seine Behörde mitteilte. Mehrere Medien hatten übereinstimmend berichtet, dass das Treffen in die kommende Woche fallen soll.

Fristen mehrmals verlängert

Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt hatten die Pause in ihrem Zollstreit zuletzt erneut um 90 Tage verlängert. Die Gespräche in Madrid wären nach den Treffen in Genf, London und Stockholm nun die vierten in dem Streit.
Zudem drängt die Frage nach dem Verkauf der Social-Media-App TikTok in den USA. Eine von US-Präsident Trump verlängerte Frist für einen Deal für den TikTok-Verkauf läuft am 17. September aus. Weil TikTok dem in China ansässigen Bytedance-Konzern gehört, gibt es in den USA die Sorge, dass die chinesische Regierung über TikTok an Daten amerikanischer Nutzer kommen und über die App die öffentliche Meinung im Land manipulieren könnte. TikTok weist das zurück. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.