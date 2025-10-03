„Friedensplan“: Trump mahnt Hamas zu Zustimmung bis Sonntagabend

US-Präsident Donald Trump hat die Hamas ermahnt, dem mit Israel ausgehandelten Friedensplan zuzustimmen. Trump setzte der radikal-islamistischen Terrororganisation am Freitag eine Frist bis Sonntagabend um 18 Uhr Washingtoner Zeit (24.00 Uhr MESZ) .

Trump: „letzte Chance“ für eine Einigung

„Wenn diese letzte Chance für eine Einigung nicht genutzt wird, wird eine Hölle, wie sie noch niemand zuvor gesehen hat, über die Hamas hereinbrechen“, kündigte der US-Präsident weiter an. Es werde im Nahen Osten „auf die eine oder andere Weise“ Frieden geben, fügte er hinzu.

Trump verwies darauf, dass das Abkommen das „Leben aller verbliebenen Hamas-Kämpfer“ schone und die Gewalt und das Blutvergießen im Gazastreifen beende. Dafür müsse die Hamas umgehend alle Geiseln freilassen, inklusive der Leichen der bereits gestorbenen.

Ein Großteil der Hamas-Kämpfer sei militärisch eingekesselt. Er müsse nur den Befehl geben und sie würden getötet, so Trump. Zudem forderte der US-Präsident „alle unschuldigen Palästinenser“ auf, das Gebiet der angeblichen Einkesselung zu verlassen, um sich in „sicherere Teile des Gazastreifens“ zu begeben. Er sagte, dass sie dort gut versorgt würden.

Hamas-Vertreter: Brauchen „etwas Zeit“ für „Beratungen“

Die radikalislamische Hamas benötigt nach Angaben eines Vertreters der Palästinenserorganisation noch etwas Zeit, um über den von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplan zum Gazastreifen zu entscheiden.

„Die Hamas setzt ihre Beratungen über Trumps Plan fort und hat den Vermittlern mitgeteilt, dass die Beratungen noch andauern und etwas Zeit benötigen“, teilte der Vertreter der Islamisten der Nachrichtenagentur AFP mit.

Trump hatte am Montag einen Friedensplan für den Gazastreifen vorgestellt. Am Dienstag räumte der US-Präsident der Hamas „drei oder vier Tage“ ein, um über den Plan zu entscheiden, mit dem der Krieg zwischen Israel und der Hamas beendet werden soll. Israel sowie zahlreiche weitere Staaten im Nahen Osten und darüber hinaus stimmten dem Plan zu.

Ein Vertreter des politischen Büros der Hamas, Mohammed Nassal, erklärte, der Vorschlag enthalte „bedenkliche Punkte“. Die Palästinenserorganisation werde ihre Position „bald“ bekanntgeben.

Der Gaza-Krieg war durch den Großangriff der radikalislamischen Hamas und ihrer Verbündeten auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden. Dabei wurden nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen getötet. 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer befinden sich 47 Geiseln in der Gewalt der Hamas, von denen nach Angaben der israelischen Armee mindestens 25 bereits tot sind.

Als Reaktion auf den Hamas-Überfall geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums des Palästinensergebiets, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, mehr als 66.200 Menschen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten.(dts/afp/red)