Hongkong: Blinken fordert sofortige Freilassung von Pro-Demokratie-Aktivisten

US-Außenminister Antony Blinken hat die sofortige Freilassung von Hongkonger Dissidenten verlangt, die auf der Grundlage des umstrittenen chinesischen Sicherheitsgesetzes angeklagt und verhaftet wurden.

Im Online-Dienst Twitter verurteilte Blinken am Sonntag (Ortszeit, 28. Februar) das Vorgehen gegen die pro-demokratischen Oppositionellen in der chinesischen Sonderverwaltungszone.

„Politische Partizipation und Meinungsfreiheit sollten kein Verbrechen sein“, schrieb Blinken. Die USA stünden an der Seite der Menschen in Hongkong.

We condemn the detention of and charges filed against pan-democratic candidates in Hong Kong's elections and call for their immediate release. Political participation and freedom of expression should not be crimes. The U.S. stands with the people of Hong Kong.

