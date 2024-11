Ausland Israels Offensive

Tödlicher Angriff in Beirut: Wohngebäude zerstört, Hisbollah im Fokus

Die israelische Armee griff am Wochenende ein Kommandozentrum der Hisbollah in Beirut an, wobei mindestens 29 Menschen getötet und 67 verletzt wurden. Das Ziel war ein mehrstöckiges Gebäude im Stadtviertel Basta, das zerstört wurde. Es gab Spekulationen, dass der Angriff einem hochrangigen Hisbollah-Anführer galt, jedoch wurden keine Details bestätigt