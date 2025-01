Ausland Krieg im Nahen Osten

Israel: Rakete aus Jemen abgefangen – Angriff auf Terrorziele im Gazastreifen

In Israel verschärfen sich die Kämpfe mit Hamas und Huthi – gerade zu dem Zeitpunkt, an dem die indirekten Verhandlungen in Katar wieder aufgenommen wurden. Die Huthis erklären, sie hätten mit einer „ballistischen Hyperschallrakete“ auf ein Kraftwerk südlich der israelischen Stadt Haifa gezielt.