Italien: Pekings Versuch der Firmenübernahme erneut gescheitert

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi hat ein Veto gegen einen chinesischen Anbieter eingelegt, der eine italienische Firma aufkaufen wollte. Dies ist der dritte Versuch seit dem Amtsantritt von Dragi im Februar. Das geht aus einem in Hongkong eingereichten Antrag der abgewiesenen Gruppe, Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd., hervor.



Die italienische Regierung war besorgt, dass eine Übernahme eines italienischen Siebdruckanlagen-Herstellers Folgen für den Halbleitersektor haben könnte.

Italien behält sich das Recht vor, Firmenübernahmen in strategisch wichtigen Branchen vom Ausland abzuwehren.

Seit Einführung des Gesetzes im Jahr 2012 hat Rom bereits fünf Mal ausländische Interessenten an der Übernahme von italienischen Firmen gehindert. Vier davon waren chinesische Anbieter.

