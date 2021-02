Johnson stellt Corona-Lockerungen vor: „Vorsichtiger, aber unumkehrbarer“ Plan

Wiedereröffnung der Schulen in Großbritannien

Der britische Premierminister Boris Johnson stellt am Montag (22. Februar) Details eines Plans zum Ausstieg Englands aus dem Corona-Lockdown vor.

Er werde einen „vorsichtigen, aber unumkehrbaren“ Plan vorlegen, um sicherzugehen, dass in Zukunft keine weiteren Lockdowns wegen des Virus mehr nötig werden, erklärte der Premier am Morgen. Johnson wird die Maßnahmen zunächst im Parlament und dann in einer Pressekonferenz darlegen.

Erwartet wird, dass der Regierungschef die Wiederöffnung aller englischen Schulen ab 8. März verkündet. Für die Regierung sei es das Wichtigste, die Kinder wieder in die Schulen zu bringen, betonte Johnson: „Wir wissen, dass das entscheidend für ihre Bildung ebenso wie ihr geistiges und körperliches Wohlergehen ist.“

Am Sonntag hatte die britische Regierung angekündigt, allen Erwachsenen bis Ende Juli ein Angebot für eine erste Corona-Impfung zu machen. Alle über 50-Jährigen sollen dabei bereits bis Mitte April eine erste Impfung angeboten bekommen. (afp/sza)

