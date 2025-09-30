Logo Epoch Times

vor 25 Minuten

Gewalttat mit vier Toten - Woher hatte der Mann die Pistole?

vor 27 Minuten

Rechnungshof zweifelt an Bürgergeld-Einparungen

vor einer Stunde

Regionalzug kollidiert mit Krankenwagen - drei Verletzte

vor einer Stunde

Das ändert sich im Oktober: Reform im Stromhandel, Wärmepumpe, Hobby-Gärtner

vor 2 Stunden

45,8 Millionen Menschen sind erwerbstätig - etwas weniger zuvor

vor 2 Stunden

Wie viel mehr verdienen Beschäftigte in Westdeutschland?

vor 2 Stunden

Internet in Afghanistan weitgehend abgeschaltet

vor 3 Stunden

Städte- und Gemeindebund: Staat ist zu behäbig und kompliziert geworden

vor 3 Stunden

SPD erhielt CDU-Stimmen: Amtsinhaber Buchholz bleibt Oberbürgermeister von Mülheim

vor 3 Stunden

So erfolgreich sind Temu und Shein in Deutschland

Logo Epoch Times
Im US-Bundesstaat Kalifornien

Kein Knöllchen für Verkehrssünder: US-Polizei hat kein Feld für ‚Roboter‘ auf ihren Strafzetteln

Ein fahrerloses Waymo-Auto fuhr ein illegales Wendemanöver, die Polizei hat es gesehen. Als die Beamten das Auto anhielten, saß jedoch keiner am Steuer, dem sie einen Strafzettel ausstellen konnten. Was tun?

top-article-image

Ein selbstfahrendes Auto der Google-Schwesterfirma Waymo bei einer Testfahrt (Symbolbild).

Foto: Andrej Sokolow/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Mit einer ungewöhnlichen „Premiere“ ist die Polizei in San Bruno im US-Bundesstaat Kalifornien konfrontiert worden: Nachdem die Beamten auf der Straße direkt vor ihnen ein illegales Wendemanöver beobachteten, hielten sie den vermeintlichen Verkehrssünder an – nur um dann festzustellen, dass niemand am Steuer des Taxis saß.
Trotz des offensichtlichen Verstoßes ließen die Polizisten das fahrerlose Fahrzeug ohne Knöllchen wieder ziehen. „Da es keinen menschlichen Fahrer gab, konnte kein Strafzettel ausgestellt werden“, erklärte die Polizei.
In den Strafzettelheften der Polizei gebe es „kein Feld für ‚Roboter'“, teilten die Ordnungshüter der südlich von San Francisco gelegenen Stadt in den Online-Netzwerken mit.

Theoretisch sollte das Auto die Regeln einhalten

Die Behörde bezeichnete den Vorfall, der sich demnach bereits am Freitagabend ereignete, als „Premiere“. Das Unternehmen Waymo, das die selbstfahrenden Taxis betreibt, sei über das Problem informiert worden.
Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP erklärte Waymo, dass sein autonomes Fahrsystem so konzipiert sei, dass es die Regeln einhalte. „Wir untersuchen diese Situation und sind bestrebt, die Verkehrssicherheit durch unsere kontinuierlichen Erkenntnisse und Erfahrungen zu verbessern“, hieß es.
Mehr dazu
Waymo betreibt Flotten von fahrerlosen Taxis unter anderem in der Gegend um San Francisco und Los Angeles in Kalifornien.
Trotz des ungewohnten Anblicks mit leerem Vordersitz und von selbst drehendem Lenkrad erfreuen sich die mit einer Reihe von Sensoren ausgestatteten Fahrzeuge bei Kunden wachsender Beliebtheit. (afp/ks)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.