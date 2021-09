Kundgebung „Gerechtigkeit für den 6. Januar“ verlief friedlich

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Protest von Trump-Anhängern vor US-Kapitol verlief friedlich“ vom YouTube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Am vergangenen Samstag versammelten sich Demonstranten in Washington, D.C. und forderten Gerechtigkeit für jene, die am 6. Januar in das Kapitol eingedrungen waren. Die Polizei stellte Schutzzäune um das Kapitol auf, da viele Medien vor Rechtsextremisten und inländischen Terroristen gewarnt hatten. Steve Lance, unser Korrespondent in der US-Hauptstadt, war vor Ort. Steve, erzähle uns bitte, wie es am Samstag war.

Ja Steve, ich habe am Samstag über die Veranstaltung berichtet und ich kann sagen, die Atmosphäre vor Ort war fast surreal. Man konnte die überwältigende Polizeipräsenz in der Gegend spüren.

Das Originalvideo von NTD Deutsch:



Unser Studio befindet sich direkt gegenüber dem Kapitol und auf dem Dach waren spezielle Polizeieinheiten, die mit Ferngläsern spähten und mit den Einsatzkräften auf der Straße kommunizierten. Soweit wir das beurteilen können, konzentrierte sich ein Großteil der Kommunikation zwischen den Beamten auf die Aufwiegler, die versuchten, auf der Veranstaltung Unruhe zu stiften.

Auch die Polizeipräsenz in Zivil und in Uniform vor Ort war deutlich spürbar.

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Anwesenheit der Antifa und anderer Gruppen, die Unruhe stiften wollten.

Wir wissen bereits, dass so etwas auch am 6. Januar passiert ist. Dort war ein Mann namens John Sullivan, ein Anhänger von „Black Lives Matter“, auf einem Videoband zu sehen, wie er die Menge aufhetzte. Gegen Herrn Sullivan laufen noch acht Anklagen wegen seiner Beteiligung am 6. Januar.

Einige der Personen, mit denen ich gesprochen habe, waren tatsächlich am 6. Januar vor Ort. Sie waren nicht in den Einbruch ins Kapitol verwickelt. Sie sagen auch, dass viele Tausend Menschen, also die große Mehrheit der Teilnehmer an diesem Tag (6. Januar), auch nicht daran beteiligt waren.

„Die Menschen waren frustriert über die Wahl, über die Desintegration, aber die Leute waren so nett. Sie waren einfach so patriotisch. Sie waren hier, weil ihre Stimmen nicht gehört worden waren. Es war das letzte Mittel, das sie hatten. Und als wir kamen, gab es natürlich so etwas wie „Agent Provocateurs“, Agitatoren, richtig. Und so fingen sie an – viele von ihnen trugen MAGA-Kappen, wissen Sie, sie waren verdeckte Agitatoren“, saget Jessica, eine Teilnehmerin der Kundgebung aus Virginia.

Nachdem ich mit einer Vielzahl von Teilnehmern gesprochen habe, kann ich sagen, dass es eine vielfältige Gruppe war. Sie kamen zusammen, um das zu unterstützen, was sie für ihr Recht halten.

„Einige von ihnen haben Verbrechen begangen. Zurecht sollten sie ihre Zeit absitzen. Keiner bestreitet das. Aber wenn man wegen einer Ordnungswidrigkeit angeklagt und wie ein inländischer Terrorist behandelt wird, ist das ein Problem“, meint Will Johnson, ein Teilnehmer der Kundgebung aus Texas.

„Ich halte es für falsch, jemanden zu dämonisieren. Ich habe libertär gewählt. Ich habe für Obama gestimmt. Ich habe für Trump gestimmt. Nur weil ich ihn für einen besseren Mann hielt als Biden“, erklärt Joannam, Teilnehmerin der Kundgebung aus Virginia.

Nach dem Ende der Kundgebung und der Aufforderung an alle Unterstützer, sich beim Verlassen des Kapitols bei der Polizei zu bedanken, sprach der Organisator Matt Braynard mit mir und erzählte mir, was er zu vermitteln versuchte.

„Wir werden uns für diese Amerikaner einsetzen, die politisch verfolgt werden, wir werden uns für Ashley Babbitt einsetzen, damit sie die Behandlung bekommt, die sie verdient, und wir werden Transparenz von der Kapitol-Polizei fordern“, kommentiert Matt Braynard, Organisator der Kundgebung.

Nun Steve, nach dem, was wir gesehen haben, verlief diese Veranstaltung sehr friedlich. Die Polizeipräsenz trug definitiv zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei. Gegendemonstranten und Aufwiegler wurden entfernt oder auf Abstand gehalten, wenn sie aggressiv wurden. Als ich den Organisator, Matt Braynard, nach seinen weiteren Plänen fragte, sagte er uns, dass in den kommenden Wochen ähnliche Veranstaltungen in 17 US-Städten geplant sind. Steve, zurück zu dir.

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!