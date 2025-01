Japan: Frau greift mit Hammer an Universität Menschen an

An einer Universität in Tokio hat eine Studentin Menschen mit einem Hammer angegriffen und mindestens acht von ihnen verletzt. Wie japanische Medien am Freitag unter Berufung auf Ermittlerkreise berichteten, wurde die Angreiferin noch am Tatort festgenommen. Es handelt sich demnach um eine 22-jährige Frau. Alle Opfer seien bei Bewusstsein, berichtete der Sender NHK.

Der Angriff fand den Berichten zufolge auf einem Campus der Hosei-Universität im Westen Tokios statt. NHK und andere Medien berichteten, die Soziologiestudentin habe während einer Vorlesung auf ihre Opfer eingeschlagen und mehrere Menschen am Kopf verletzt. Ein Motiv für die Tat könnte demnach aufgestaute Wut sein: Die junge Frau habe sich nicht beachtet gefühlt.

Gewaltverbrechen in Japan relativ selten

Gewaltverbrechen sind in Japan relativ selten, die Waffengesetze zählen zu den strengsten der Welt. Zuletzt erschütterten aber mehrere Messer- und Schusswaffenangriffe das Land, darunter der Mord an Ex-Regierungschef Shinzo Abe im Juli 2022 bei einer Wahlkampfveranstaltung.

Im Januar 2022 hatte ein Messerangreifer vor der Universität Tokio drei Menschen niedergestochen. Verletzt wurden ein 18-jähriger Junge, ein 17-jähriges Mädchen und ein 72-jähriger Mann.

An der Universität hatten an dem Morgen wie in ganz Japan Aufnahmeprüfungen stattgefunden. Der 17-Jährige hatte nach Polizeiangaben nicht an den Prüfungen teilgenommen und wollte sterben, weil er in der Schule „nicht gut war“.

Im vergangenen Dezember hatte ein Mann in einer McDonald’s-Filiale in Kitakyushu im Südwesten Japans zwei Schüler niedergestochen. Ein Junge wurde getötet, der andere schwer verletzt. (afp)