Mehr Menschen sterben an der Impfung als am Corona-Virus

In Taiwan sind mittlerweile mehr Menschen an der COVID-19-Impfung gestorben als am Virus selbst.

Nach Angaben der taiwanischen Gesundheitsbehörden gab es bis Montag, dem 11. Oktober, 865 Todesfälle nach der Impfung. Die Zahl der an SARS-CoV-2 Verstorbenen hingegen liege bei 845.



Zu den derzeit in Taiwan angebotenen Impfstoffen gehören AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech und Taiwans eigener Impfstoff Medigen.

Von den 865 Todesfällen nach der Impfung entfielen über 600 auf AstraZeneca. Fast 200 Todesfälle ereigneten sich nach der Impfung mit Moderna.

​​In Taiwan wurden bereits über zehn Millionen Menschen (42 Prozent der Bevölkerung Taiwans) gegen COVID-19 geimpft. Insgesamt hatten sich nur etwa 10.000 Menschen (0,042 Prozent der Bevölkerung Taiwans) mit Corona infiziert.

