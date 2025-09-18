Logo Epoch Times

Erika Kirk

Nach Attentat auf Kirk: Witwe übernimmt Jugendorganisation

Gut eine Woche nach dem tödlichen Attentat auf den Influencer und Podcaster Charlie Kirk hat dessen Witwe Erika offiziell seine Arbeit übernommen. Die Jugendorganisation Turning Point USA wählte Erika Kirk an ihre Spitze.

top-article-image

Charlie Kirk und seine Frau Erika am 19. Januar 2025 in Washington, D.C.

Foto: Samuel Corum/Getty Images

author-image
Redaktion
Gut eine Woche nach dem tödlichen Attentat auf den Influencer und Podcaster Charlie Kirk hat dessen Witwe Erika offiziell seine Arbeit übernommen. Die von Kirk mitgegründete Jugendorganisation Turning Point USA (Wendepunkt USA) wählte Erika Kirk am Donnerstag an ihre Spitze.
„Der Vorstand von Turning Point hat Erika Kirk einstimmig zur neuen Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzenden gewählt,“ teilte die Organisation im Onlinedienst X mit. Sie erfülle damit den letzten Willen von Charlie Kirk.
Erika Kirk hatte bereits zwei Tage nach dem Attentat auf ihrem Mann angekündigt, dessen Arbeit fortsetzen zu wollen. Ihr Weinen werde „in der ganzen Welt wie ein Schlachtruf widerhallen“, sagte die Witwe.
Mehr dazu
Kirk hatte die Organisation 2012 im Alter von 18 Jahren mitgegründet. Turning Point wirbt an Schulen und Hochschulen in den USA für traditionelle Positionen. Kirk agierte damit als Sprachrohr von US-Präsident Donald Trump für die Jugend.
Kirk war am 10. September bei einer Diskussionsveranstaltung von Turning Point an einer Universität im US-Bundesstaat Utah erschossen worden. (afp/red)

