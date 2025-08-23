Logo Epoch Times

vor 4 Stunden

Schulbusunfall: Gut 20 Menschen in USA im Krankenhaus

vor 6 Stunden

Kevin Kühnert beendet 1.000-Kilometer-Wanderung

vor 6 Stunden

Taiwan: Referendum über Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerk gescheitert

vor 7 Stunden

INSA-Umfrage: AfD schließt zu Union auf

vor 7 Stunden

Portugal: Bereits vier Tote bei Waldbränden

vor 8 Stunden

Unglück am höchsten Berg Kirgistans: Keine Hoffnung mehr für russische Bergsteigerin

vor 8 Stunden

Messerattacke auf zehnjähriges Mädchen: Verdächtiger gefasst

vor 9 Stunden

Historisch: Japan und Südkorea vereinbaren Intensivierung ihrer Beziehungen

vor 9 Stunden

Merz sagt Nein zu Steuererhöhungen für Mittelstand

vor 10 Stunden

Deutsche Volleyballerinnen starten mit Sieg in WM

Logo Epoch Times
Mitgefühl

Nach Friedensbrief an Putin: Türkische Präsidentengattin appelliert an Melania Trump

Die First Lady der USA Melania Trump hatte jüngst Russlands Präsident Wladimir Putin einen Friedensbrief überreicht. Nun appelliert die türkische Präsidentengattin an ihr Mitgefühl für die Kinder im Gazastreifen.

top-article-image

Die First Lady der Vereinigten Staaten, Melania Trump, am 8. Mai 2025 in Washington, D.C.

Foto: Drew Angerer/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die türkische Präsidentengattin Emine Erdogan hat an Melania Trump appelliert, sich bei Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für die palästinensischen Kinder im Gazastreifen einzusetzen, so wie sie es für die ukrainischen Kinder getan habe.
In einem von der türkischen Präsidentschaft veröffentlichten Brief an die First Lady der USA erklärte Emine Erdogan, sie vertraue darauf, „dass das wichtige Mitgefühl, das Sie für die 648 ukrainischen Kinder gezeigt haben, die ihr Leben im Krieg verloren haben, auch auf den Gazastreifen ausgeweitet wird, wo in weniger als zwei Jahren 62.000 unschuldige Zivilisten, darunter 18.000 Kinder, brutal getötet wurden“.
US-Präsident Donald Trump hatte dem russischen Staatschef Wladimir Putin beim Gipfeltreffen in Alaska Mitte August einen „Friedensbrief“ von seiner Ehefrau Melania überreicht. Darin appellierte diese an Putin, Kinder zu schützen, die von „Dunkelheit“ umgeben seien, aber von „Liebe, Chancen und Sicherheit“ träumten.
Emine Erdogan schrieb in ihrem Brief an Melania weiter: „Als eine Mutter, als eine Frau, als ein menschliches Wesen teile ich die in Ihrem Brief ausgedrückten Gefühle zutiefst, und ich hoffe, dass Sie den Kindern von Gaza dieselbe Hoffnung geben werden, die sich genauso nach Frieden und Ruhe sehnen.“
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versucht, in dem bereits seit dreieinhalb Jahren andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln.
Die UNO hatte am Freitag für das Gebiet der Stadt Gaza offiziell eine Hungersnot erklärt. Netanjahu wies dies als „glatte Lüge“ zurück. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.