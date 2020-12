Nach Giulianis Positiv-Test: Parlament von Arizona schließt für eine Woche

Das Parlament von Arizona schließt für eine Woche, nachdem der Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Wahlkampfanwältin Jenna Ellis kritisiert die Maßnahme als "absolut unnötig".

„Aus einer Fülle von Vorsichtsmaßnahmen für die jüngsten Fälle und Bedenken im Zusammenhang mit COVID-19 wird das Parlamentsgebäude ab Montag, dem 7. Dezember, für eine Woche geschlossen bleiben“, sagte der Sprecher des Parlaments von Arizona, Rusty Bowers, ein Republikaner, in einer Botschaft an Kollegen und Mitarbeiter am Sonntag.

„Niemand darf im Gebäude arbeiten oder sich dort treffen. Alle Mitglieder und Mitarbeiter sollten alle Arbeiten ausführen und Sitzungen aus der Ferne planen“, fügte er hinzu.

Ein Sprecher des Senats des Bundesstaates teilte den Nachrichtenagenturen mit, dass das Haus eine Woche lang den Personenbetrieb einstellen werde.

Präsident Donald Trump gab am Sonntag bekannt, dass Giuliani, 76, sich mit SARS-CoV-2 infiziert habe. Später sagte Giuliani in den sozialen Medien, er werde „großartig behandelt und fühle sich gut“. Giuliani war am 30. November zu einer öffentlichen Anhörung in Arizona.

Diagnose wird Arbeit an Aufdeckung des Wahlbetrugs nicht beeinflussen, so Ellis

Nach Angaben des Anwaltsteams der Trump-Kampagne wurde Giuliani unmittelbar vor seiner jüngsten Reise, die ihn nach Arizona, Michigan und Georgia führte, zweimal negativ getestet.

„Der Bürgermeister hat erst mehr als 48 Stunden nach seiner Rückkehr Symptome oder ein positives Testergebnis für COVID-19 erhalten“, sagte das Team in einer Erklärung und fügte hinzu, dass nach den aktuellen Richtlinien der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in keinem Staat Abgeordnete oder Pressevertreter auf der Liste zur Ermittlung von Kontaktpersonen stehen.

Die Ermittlung von Kontaktpersonen bezieht sich auf die Alarmierung von Personen, die in engem Kontakt mit jemandem standen, der positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde.

„Andere Teammitglieder, die laut Definition engen Kontakt hatten, werden die Anweisungen ihrer Ärzte und die CDC-Richtlinien zur Selbstisolierung und zum Testen befolgen“, erklärte das Team.

Jenna Ellis, eine Wahlkampfanwältin, die eng mit Giuliani zusammengearbeitet hat, sagte auf Twitter, dass die Diagnose die Arbeit der Kampagne bei der Anfechtung von Wahlergebnissen nicht beeinflussen würde.

Hausschließung „absolut unnötig“

Ellis kritisierte Bowers dafür, dass er das Haus geschlossen habe, nannte es „absolut unnötig“ und ermutigte die Leute, in Bowers‘ Büro anzurufen und das zu sagen. Bowers reagierte bislang nicht auf eine Bitte der Epoch Times um Stellungnahme.

Senatorin Andrea Dalessandro, eine Demokratin, schrieb auf Facebook, dass sie eine Woche zu Hause bleiben und sich im Laufe der Woche testen lassen würde. Sie meinte, dass sie drei Abgeordneten ausgesetzt gewesen sei, die bei der öffentlichen Anhörung mit Giuliani anwesend waren.

Bei der Anhörung nahmen Zeugen, Experten und Wahlkampfanwälte teil. Das Ziel der Anhörung war, eine Prüfung der Wahlsoftware und -ausrüstung des Bezirks Maricopa County zu fordern.

Bowers sagte, er sei gegen Aufforderungen, die Ergebnisse der Wahl zu kippen. „Die Rechtsstaatlichkeit verbietet es uns“, Wahlmänner für einen Kandidaten zuzulassen, der den Bundesstaat nicht gewonnen hat, schrieb Bowers unter Berufung auf das Gesetz von Arizona.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden soll Präsident Donald Trump nach der aktuellen Auszählung in Arizona um weniger als 11.000 Stimmen geschlagen haben. Es stehen derzeit mehrere Vorwürfe von Wahlbetrug im Raum. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)