Trotz zu erwartender Änderung der Machtverhältnisse in den USA wird das Land wohl weitere Milliardenhilfen für die Ukraine leisten. Davon sind deutsche wie auch US-Politiker überzeugt.

Nach den Zwischenwahlen in den USA steht die Frage im Raum, wie sich die Unterstützung für die Ukraine entwickelt. Die nächsten zwei Jahre soll der außenpolitische Kurs des Landes nach Einschätzung von Experten jedoch beibehalten werden.

US-Präsident Joe Biden stellte am Donnerstag, 10. November, bei einer Pressekonferenz klar, dass an der künftigen Politik „nichts“ geändert werde. Das dürfte auch die Unterstützung der Ukraine mit einschließen.

Reporter: “What in the next two years do you intend to do differently to change people’s opinion of the direction of the country?“

Biden: “Nothing.”pic.twitter.com/3usgrUq4QH

— Daily Wire (@realDailyWire) November 9, 2022