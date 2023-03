Neue Städte, Arbeit und Lufttaxis: Trump verspricht „Quantensprung“ für Amerika

„Wir werden tatsächlich wieder neue Städte bauen“

Die US-Regierung sei im Besitz von einem Drittel der Fläche Amerikas. Auf nur einem „sehr kleinen Teil dieses Landes – einem Bruchteil des Landes von etwa einem halben Prozent“ – könne man „bis zu zehn neue Städte gründen“, sagte der ehemalige Präsident. Über eine Ausschreibung für einen Wettbewerb will er die besten Entwicklungsvorschläge auswählen.

Mit anderen Worten: „Wir werden tatsächlich wieder neue Städte in unserem Land bauen. Diese Freedom Cities (Freiheitsstädte) werden […] die amerikanische Vorstellungskraft neu entfachen und Hunderttausenden jungen Menschen und anderen Menschen – allesamt hart arbeitende Familien –, eine neue Chance auf Wohneigentum und tatsächlich den amerikanischen Traum geben.“

Amerika soll Revolution in der Luftmobilität anführen

Eine weitere „große Chance“ liege Trump zufolge im Transportsektor. In den USA und in China befänden sich zahlreiche Unternehmen im Wettstreit, Fahrzeuge zu entwickeln, die senkrecht in die Luft abheben und so auch wieder landen können.

Im letzten Jahrhundert führten die Vereinigten Staaten die automobile Revolution an, sagte Trump. „Ich möchte sicherstellen, dass Amerika – nicht China – die Revolution in der Luftmobilität anführt.“ Durchbrüche auf diesem Gebiet könnten „den Handel verändern, dem ländlichen Raum im Amerika einen riesigen Wohlstand bringen und die Familien in unserem Land auf neue Weise verbinden“, sagte Trump.

Eine amerikanische Firma, die sich mit der Entwicklung von Senkrechtstartern beschäftigt, ist das in Kalifornien ansässige Unternehmen Wisk. Anfang des Jahres gab Wisk bekannt, dass es eine Finanzierung in Höhe von 450 Millionen US-Dollar von Boeing erhalten hatte. Im August bekam das Unternehmen Archer Aviation mit Sitz in San José von United Airlines eine Anzahlung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für eine Bestellung von 100 elektrisch startenden und landenden Lufttaxis.

Trump will „vergessene Gemeinden in Industriezentren“ verwandeln

Trump schlug eine „strategische nationale Fertigungsinitiative“ vor, mit der „vergessene Gemeinden in Industriezentren“ verwandelt werden sollen. Die Gemeinden sollen Waren produzieren, damit diese nicht mehr aus China importiert werden müssten. Die Initiative wird „sehr, sehr erfolgreich“ sein, versicherte Trump.

Das amerikanische verarbeitende Gewerbe ist derzeit mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Darunter Inflation, Fachkräftemangel, Problemen in der Lieferkette und wirtschaftlicher Unsicherheit.

Deloitte schreibt dazu in seinem Bericht „Manufacturing Outlook 2023“: „Die Hersteller haben weiterhin mit Fachkräftemangel zu kämpfen, was die Wachstumsdynamik der Branche hemmen könnte. Darüber hinaus werden Lieferkettenprobleme, darunter Beschaffungsengpässe, Auftragsrückstände in der globalen Logistik, Kostendruck und Cyberangriffe wahrscheinlich auch im Jahr 2023 kritische Herausforderungen bleiben“.

Der amerikanische Traum vom Eigenheim und Auto

Trump will zudem eine „große Initiative“ zur Senkung der Lebenshaltungskosten starten. Autos und Einfamilienhäuser sollen wieder erschwinglich werden.

Die jährliche Inflation liegt seit Oktober 2021 jeden Monat bei über 6 Prozent, die Inflation für Neuwagen seit Juni 2021 bei über 5 Prozent.

Der Median der Verkaufspreise für Eigenheime auf dem Land lag im vierten Quartal 2022 bei 467.000 US-Dollar. Das ist ein Anstieg um 10,4 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Laut offiziellen Schätzungen fehlen in den USA rund 3,8 bis 5 Millionen Wohnungen.

Trump will den Kongress außerdem auffordern, junge Eltern mit einem „Baby-Bonus“ zu unterstützen. Das würde seiner Ansicht nach einen „Baby-Boom“ auslösen.

„Große Modernisierungs- und Verschönerungskampagne“

Außerdem versprach er, in 50 Bundesstaaten eine „große Modernisierungs- und Verschönerungskampagne“ durchzuführen. Dabei sollen hässliche Gebäude beseitigt und öffentliche Plätze und Parks saniert, sowie „hochragende Denkmäler für unsere wahren amerikanischen Helden“ errichten werden. Gleichzeitig will Trump für eine intakte Umwelt sorgen, um Städte und Gemeinden lebenswerter zu machen.

„Ganz wichtig ist, dass ich auch dafür sorgen werde, dass all diese neuen Orte sicher sind. Wir lieben und schätzen unsere Polizei. Sie werden ihren Job so machen, wie sie ihn machen müssen“, sagte Trump. „Es ist an der Zeit, unser Land groß zu machen. Ich werde den Lebensstandard drastisch erhöhen und eine Zukunft aufbauen, die unser Land durch Leidenschaft, Chancen und Erfolg zusammenbringt.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: Trump Promises ‘Quantum Leap’ for a New America (deutsche Bearbeitung nh)