Neuer Whistleblower: FBI-Führer haben Hunter-Biden-Untersuchung verzögert

Ein weiterer FBI-Whistleblower hat sich zu Wort gemeldet und behauptet, das FBI habe seine Ermittlungen zu Hunter Bidens Laptop-Festplatte verzögert. Der republikanische Senator Ron Johnson, einer der führenden Ermittler im Fall Biden, hat am 23. August einen Brief, in dem er auf die jüngsten Aussagen eines Whistleblowers eingeht, an den Generalinspekteur des Justizministeriums, Michael Horowitz, geschickt.

„Whistleblower haben sich kürzlich an mein Büro gewandt, um mir ihre ernsten Bedenken über den Umgang des FBI mit Hunter Bidens Laptop mitzuteilen“, schrieb Johnson. Er wies darauf hin, dass FBI-Führungskräfte auf lokaler Ebene den Mitarbeitern sagten: „Ihr werdet euch den Laptop von Hunter Biden nicht ansehen“, nachdem er 2019 in einer Computerwerkstatt in Delaware entdeckt wurde.

Die neuen Behauptungen besagen, dass „das FBI erst nach den Präsidentschaftswahlen 2020 damit begann, den Inhalt von Hunter Bidens Laptop zu untersuchen – möglicherweise erst ein Jahr nachdem das FBI den Laptop im Dezember 2019 erhalten hatte“, sagte Johnson.

Dem Informanten zufolge habe die örtliche FBI-Führung im Wesentlichen gesagt, dass FBI-Mitarbeiter „das Ergebnis der Wahl nicht noch einmal ändern werden“. Damit habe er sich möglicherweise auf den Brief des ehemaligen FBI-Direktors James Comey aus dem Jahr 2016 an den Kongress über Hillary Clintons privaten E-Mail-Server bezogen, der nur wenige Tage vor den Parlamentswahlen 2016 veröffentlicht wurde.

„Zahlreiche glaubwürdige Enthüllungen von Informanten zeigen mir, dass man dem FBI bei der Handhabung von Hunter Bidens Laptop nicht trauen kann“, schrieb Johnson in dem Brief. „Ich fordere Sie auf, die Handhabung des Laptops von Hunter Biden durch das FBI unverzüglich zu untersuchen und damit zu beginnen, die Historie der Ermittlungsmaßnahmen des FBI in Bezug auf den Laptop von Hunter Biden zu beschaffen, die im Fallverwaltungssystem des FBI, Sentinel, verfügbar sein sollte.“

Das Justizministerium lehnte es ab, zu Johnsons Brief Stellung zu nehmen.

Hinweise auf FBI-Wahlmanipulation verdichten sich

Der ehemalige Direktor des US-amerikanischen Geheimdienstes, John Ratcliffe, sagte kürzlich, es gebe immer mehr Beweise dafür, dass sich das FBI sowohl in die Wahlen 2016 als auch in die Wahlen 2020 politisch eingemischt habe, während es gleichzeitig behauptete, es sei besorgt über die russische Einmischung.

„Die Namen haben sich geändert, aber die Anschuldigungen sind die gleichen, nämlich dass diese FBI-Agenten versucht haben, den Ausgang der Wahl 2020 zu beeinflussen, indem sie abfällige Informationen über Hunter Biden und möglicherweise Joe Biden unterdrückt haben“, sagte Ratcliffe und fährt fort: „Es ist das FBI, das die primäre inländische Behörde für die Untersuchung und Verfolgung von Wahlbeeinflussung und Wahleinmischung ist. Es ist wirklich ein Problem, wenn die Behörde, die für die Untersuchung dieser Dinge zuständig ist, in diese Dinge verwickelt ist.“

Im Oktober 2020 berichtete die US-Zeitung „New York Post“, dass Joe Bidens Sohn Hunter Biden seinen Apple-Computer in einer Reparaturwerkstatt in Wilmington, Delaware, zurückgelassen hatte. Die Zeitung enthüllte E-Mails von der Festplatte, aus denen hervorging, dass die Familie Biden an illegalen Geschäften in der Ukraine, China und anderen Ländern beteiligt gewesen sein könnte. In den sozialen Medien wurde die Geschichte zensiert, wodurch den Wählern am Vorabend der Wahl wichtige Informationen vorenthalten wurden. Laut Meta-Chef Mark Zuckerberg hatte auch hier das FBI seine Finger im Spiel.

Mehr Details

Am 19. Oktober 2020 unterzeichneten mehr als 50 ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter, darunter CIA-Direktor John Brennan, einen offenen Brief. Darin behaupteten sie, das von der „Post“ veröffentlichte Material von Hunters Festplatte weise „alle klassischen Merkmale einer russischen Informationsoperation auf“, obwohl keiner von ihnen es gesehen hatte. Joe Biden zitierte den Brief in den Präsidentschaftsdebatten, um Fragen über den Laptop abzulenken.

Ein ehemaliger Mitarbeiter des jüngeren Biden, Tony Bobulinski, sagte Ende 2020, dass die im Bericht der „NY Post“ enthüllten E-Mails authentisch seien und dass er im Mai 2017 eine E-Mail über einen Geschäftsplan mit der Firma Oneida Holdings der Bidens erhalten habe.

In den E-Mails über das chinesische Energieunternehmen CEFC bezog sich das „H“ auf Hunter Biden, und Joe Biden war „der große Mann“, so Bobulinski. Der frühere Präsident Donald Trump nahm in einer Präsidentschaftsdebatte zwischen ihm und Biden am 22. Oktober mehrfach Bezug auf die Behauptung des „großen Mannes“.

Davor schrieben republikanische Senatoren im September 2020, dass Hunter Biden Millionen Dollar in „fragwürdige Finanztransaktionen“ mit Partnern und ausländischen Personen, darunter die Frau des ehemaligen Bürgermeisters von Moskau und mit der KPC verbundene Personen, investiert habe.

Biden bestreitet, aber die Ermittlungen werden fortgesetzt

Hunter Biden hat in einem Interview mit „ABC News“ und an anderer Stelle erklärt, dass er nicht an illegalen Aktivitäten beteiligt war und dass seine Geschäfte korrekt verliefen.

Anonyme Quellen in der Bundesregierung haben CNN und anderen Medien in den letzten Tagen mitgeteilt, dass Bundesermittler immer noch Bidens Finanzen untersuchen.

