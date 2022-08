2020 hat Facebook Geschichten und Diskussionen über den Laptop vom Präsidentensohn Hunter Biden zensiert – auf Empfehlung des FBI, sagt Meta-Chef Zuckerberg in einer Podcast-Sendung. Das FBI beteuert, sie haben nur allgemeine Informationen weitergegeben.

Meta-Chef Mark Zuckerberg sagte am 25. August in einer Episode von „The Joe Rogan Experience“, dass Facebook die Reichweite von Social-Media-Beiträgen, in denen der Laptop von Hunter Biden diskutiert wird, aktiv reduziert hat.

Dies haben sie auf eine Empfehlung des FBI an einige Facebook-Mitarbeiter getan. Sie haben davor gewarnt, sie sollen vor den Präsidentschaftswahlen auf russische Desinformationen achten. Das FBI dementiert.

Die Sicherheitsbehörde reagierte am 26. August mit einer Erklärung an die Medien: Die Warnung an Facebook war allgemeiner Natur und keinen enthielt Aufruf zum Handeln.

Das FBI informiert „routinemäßig US-Privatunternehmen, einschließlich Anbieter sozialer Medien, über potenzielle Bedrohungen, damit diese entscheiden können, wie sie sich besser gegen Bedrohungen schützen können.“

Abgeordneter fordert Aussage von Zuckerberg vor Gericht

Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, gab ebenfalls eine Erklärung ab. Zuckerbergs Bemerkungen gegenüber dem Moderator Joe Rogan waren im Grunde das Gleiche wie das, was er auch Senator Ron Johnson im Jahr 2020 sagte.

Das FBI teilte allgemeine Warnungen über ausländische Einmischung mit – nichts Spezifisches über Hunter Biden.“

Ausschnitte mit Zuckerbergs Antwort an Rogan gingen schnell viral und lösten eine Reihe von kritischen Äußerungen über das FBI aus. Einige haben die Behörde der Einmischung in die Wahlen beschuldigt.

„Das ist nicht nur verrückt, das ist Wahlbeeinflussung“, erklärte der Abgeordnete Andrew Clyde. Er forderte Zuckerberg auf, vor dem Kongress „über die Versuche des FBI, den ersten Verfassungszusatz zu umgehen“, auszusagen.

Ähnlich kritisch äußerte sich der republikanische Abgeordnete Jim Jordan (Ohio). Dasselbe FBI, das über russische „geheime Absprachen“ gelogen und das Haus von Präsident Trump durchsucht hat, hat Facebook gebeten, seinen Feed zu manipulieren, um die Hunter-Biden-Geschichte zu begraben“, schrieb Jordan auf Twitter.

Zuckerberg erzählte Rogan so viel im Podcast, als er gefragt wurde, ob das FBI angegeben habe, dass Facebook wegen der Hunter-Biden-Laptop-Geschichte „auf der Hut sein“ müsse.

„Nein. Ich kann mich nicht erinnern, ob es das speziell war. Aber es passte im Grunde in das Muster“, antwortete Zuckerberg.

Laptop von Hunter Biden

Der Laptop von Hunter Biden, dem Sohn von US-Präsident Joe Biden, wurde im Oktober 2020 zum Gegenstand eines Skandals. Es gab eine Untersuchung, nachdem die „New York Post“ über den Inhalt der Festplatte berichtete, der Informationen über die Auslandsgeschäfte und das schmutzige Privatleben des jüngeren Biden enthielt.

Nach Bekanntwerden der Geschichte konzentrierte sich ein Großteil der Berichterstattung in den etablierten Medien auf die Möglichkeit, dass es sich bei dem Laptop um eine russische Desinformation handelte, die der Präsidentschaftskampagne von Joe Biden schaden sollte.

Die Laptop-Geschichte wurde auch von Facebook und Twitter unterdrückt, während sich eine Gruppe ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter in einem Brief erklärte, sie weise alle klassischen Anzeichen einer russischen Informationsoperation auf.

Der damalige Direktor des nationalen Nachrichtendienstes, John Ratcliffe, sagte damals, es gebe keine Erkenntnisse, dass die Inhalte auf dem Laptop eine russische Desinformation seien.

Kürzlich sagte Ratcliffe in einem Interview mit „Fox News“: Wenn das FBI tatsächlich versuchen würde, Informationen über den Laptop zu unterdrücken, käme dies einer Wahlbeeinflussung gleich.

„Es handelt sich um eine Wahlbeeinflussung, sofern diese Anschuldigungen wahr sind, dass FBI-Agenten wissentlich falsche Informationen verbreiten“, sagte er.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: FBI Responds to Zuckerberg’s Claim It Helped Suppress Hunter Biden Laptop Story

(deutsche Bearbeitung von sza)