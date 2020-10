Niederlande verhängen „Teil-Lockdown“ – Ministerpräsident Rutte: „Wir müssen strenger sein“

Angesichts steigender Infektionszahlen verschärfen die Niederlande ihre Corona-Maßnahmen.

Ministerpräsident Mark Rutte kündigte auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz am Dienstag einen „Teil-Lockdown“ an. „Es tut weh, aber es ist der einzige Weg. Wir müssen strenger sein“, sagte Rutte. Bars, Cafés und Restaurants müssen demnach schließen und dürfen Speisen und Getränke nur noch zum Mitnehmen anbieten. Zudem gilt künftig in öffentlichen Räumen eine Maskenpflicht.

Mannschaftssport für über 18-Jährige wird verboten

In der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr gilt darüber hinaus ein Verbot für den Verkauf und den öffentlichen Konsum von Alkohol und Cannabis. Auch Mannschaftssport für über 18-Jährige ist demnach verboten. Die Niederländer dürfen zudem nur noch drei Besucher pro Tag bei sich zu Hause empfangen. Die Regelungen gelten ab Mittwochabend 22.00 Uhr, in zwei Wochen will die niederländische Regierung ihre Wirksamkeit überprüfen. (afp)