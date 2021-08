Noch zwei Todesfälle: Auffällige Selbstmordserie bei Polizei nach Unruhen am US-Kapitol

Zwei weitere Polizeibeamte, die bei den Ausschreitungen am 6. Januar am US-Kapitol im Einsatz waren, wurden tot aufgefunden. Sie sollen beide Suizid begangen haben, berichtete die Polizei. Damit erhöht sich die Zahl der durch Selbsttötung nach den Unruhen ums Leben gekommenen Einsatzkräfte auf vier.

Laut Polizeibericht wurde am Donnerstag der Polizeibeamte Gunther Hashida tot in seiner Wohnung aufgefunden. Dabei soll es sich um einen Selbstmord handeln. „Wir trauern als Dienststelle. Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Familie und den Freunden von Polizist Hashida“, schreibt die Polizeibehörde DC Metropolitan Police Department (MPD). Entsprechend der Todesanzeige starb er eine Woche vor seinem 44. Geburtstag.

Hashidas Ehefrau widmete ihrem verstorbenen Mann einen Beitrag auf Facebook.

Pelosi bezeichnet Hashida als „Helden“

Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, bezeichnet Hashida in einer schriftlichen Erklärung zu seinem Tod als „Helden“, der „sein Leben riskiert hatte, um unser Kapitol, die Kongressmitglieder und unsere Demokratie zu retten. (…) Möge das Leben von Officer Hashida eine Inspiration für alle sein.“

Kurz nach der Bekanntgabe von Hashidas Tod, teilte ein Sprecher des DC Metropolitan Police Department gegenüber dem Sender „CBS“ mit, dass sich ein weiterer Polizist, das Leben genommen habe. Dabei geht es um den 26-jährigen Kyle DeFreytag. Dieser Suizid soll bereits am 10. Juli stattgefunden haben.

„Ich möchte Ihnen die tragische Nachricht überbringen, dass der Polizist Kyle DeFreytag aus der 5. Polizeidirektion gestern Abend verstorben ist“, schrieb Polizeichef Robert Contee bereits letzten Monat in einer Mitteilung an die Abteilung, über die „RT“ berichtete. „Dies ist eine unglaublich schlimme Nachricht für uns alle und für diejenigen, die ihn am besten kannten“, zitierte ihn das Medium weiter.

Hier heißt es auch, dass die Beamten Hashida und DeFreytag 2003 beziehungsweise 2016 ihren Polizeidienst angetreten haben.

Vier Polizisten nahmen sich das Leben

Durch die zwei neuen Fälle steigt die Gesamtzahl an Suizid-Toten unter den Polizisten, die bei den Ausschreitungen am 6. Januar am US-Kapitol eingesetzt waren, auf insgesamt vier. Im Januar wurde bereits bekannt, dass der Kapitol-Polizist Howard Liebengood sowie der MPD-Beamte Jeffrey Smith sich direkt nach den Unruhen selbst getötet hatten.

Ehefrau von verstorbenen Polizisten erhebt Vorwürfe gegen die Polizei

In einem Brief erhob die Frau des verstorbenen Polizisten Liebengood gegenüber der Vertreterin der United States Capitol Police (USCP) von Virginia, Jennifer Wexton, schwere Vorwürfe, berichtete „CBS“ im März.

Ihrem Mann sei – vor seinem Tod am 9. Januar – befohlen worden, nach den Unruhen am 6. Januar drei Tage lang „praktisch rund um die Uhr“ im Dienst zu bleiben und er hätte vor seinem Tod unter „starkem Schlafentzug“ gelitten, zitierte „CBS“ aus dem Brief.

Und weiter: „Die Familie Liebengood möchte, dass Howies Tod nicht umsonst war.“ Man fordere die USCP auf, den Tod ihres Mannes als „gestorben in Ausübung seiner Pflicht“ zu bezeichnen. „Die USCP muss für ihre Handlungen und eingeleiteten Strukturreformen zur Verantwortung gezogen werden“, damit sich die psychische Gesundheit ihrer Beamten verbessere, wurde aus dem Brief weiter zitiert.

Fünfter Polizist starb an einem Schlaganfall

Ein anderer Polizist, Brian Sicknick, war ebenfalls kurz nach den Unruhen verstorben.

Doch anders als anfangs in den Medienberichten angedeutet, starb dieser nicht durch Gewalteinwirkung von Randalierern, die sich am Kapitol versammelt hatten, sondern an einem zweifachen Schlaganfall. Dies ergab eine gerichtsmedizinische Untersuchung.

Neben dem Polizisten Sicknick starben an dem 6. Januar auch vier Demonstranten. Bei zwei von ihnen waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache. Eine dritte Person starb an einer Überdosis Drogen. Die vierte Person, die 35-jährige ehemalige US-Armeeangehörige Ashli Babbitt, wurde von einem Sicherheitsbeamten im Kapitol erschossen, als sie tiefer ins Gebäude eindringen wollte. (er)

