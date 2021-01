NTD: Blackberry verkauft 90 Patente an Huawei | Goya-CEO vom Vorstand mundtot gemacht

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Goya-CEO vom Vorstand mundtot gemacht | Bankmanager: Home-Office weniger effektiv“ vom YouTube-Kanal „NTD-Deutsch“. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Bankmanager: Homeoffice weniger effektiv

Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt vom Arbeiten im Homeoffice? Einige CEOs der Wall Street sagen, dass Homeoffice nicht die langfristige Lösung sein kann – und dass sie mehr Leute zurück im Büro haben wollen.

Zwei Führungskräfte von Banken sagen, dass die Arbeit von zu Hause aus immer weniger effektiv ist, obwohl sie im ersten Jahr erfolgreich war. Sie äußerten sich am Dienstag bei einem virtuellen Treffen des Weltwirtschaftsforums.

Mary Erdoes, Leiterin des Asset- und Wealth-Managements bei JPMorgan Chase, stimmt damit überein: „Wenn Sie heute jemanden fragen, fühlt es sich an, als würde es ausfransen. Es ist schwer. Es braucht jeden Tag viel innere Stärke und Nachhaltigkeit, um sich weiterhin zu konzentrieren, ohne die Energie zu haben, die man bekommt, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist.“



Barclays-Chef Jes Staley sagt, dass es schwierig ist, die Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten, wenn die Mehrheit der Mitarbeiter aus der Ferne arbeitet: „Ich denke, dass es mit der Zeit immer schwieriger wird, die Kultur und die Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten, die diese großen Finanzinstitute anstreben und haben sollten, wenn sie mit der Mehrheit aus der Ferne arbeiten.“



Erdoes sagt, dass Führungskräfte glauben, dass ein Teil des anfänglichen Erfolgs der Heimarbeit auf das Adrenalin zurückzuführen sei, weil man sich so schnell anpassen musste.

Jetzt ist es aber möglich, dass das KPC-Virus und seine Varianten für eine lange Zeit bestehen bleiben könnten – und Unternehmen müssen langfristig denken und herausfinden, wie sie sich anpassen können.

Blackberry verkauft 90 Patente an Huawei

Das kanadische Technologieunternehmen Blackberry hat kürzlich 90 Patente an das chinesische Unternehmen Huawei verkauft. Der chinesische Telekommunikationsriese wird seit längerem kritisch betrachtet.

Die Patente decken wichtige Smartphone-Technologien ab, darunter auch solche, bei denen es um Zugriffskontrollen auf einem Kommunikationsgerät mit GPS-Daten und Technologien zur Datenübertragung geht.

Kanadische Medien berichteten, dass Blackberry versuche, den Großteil seines geistigen Eigentums zu veräußern und das Unternehmen neu auszurichten.

Die USA und Australien haben Huawei von ihren 5G-Netzwerken ausgeschlossen. Sie befürchten, dass das chinesische Regime das Unternehmen für Spionageoperationen nutzen könnte. Die USA beschuldigten Huawei außerdem, illegale Geschäfte mit dem Iran zu betreiben.

Kanada ist seinen Verbündeten bei der Verhängung von Maßnahmen gegen Huawei nicht gefolgt.

Blackberry hat bereits in der Vergangenheit Geld von Unternehmen zur Nutzung des geistigen Eigentums erhalten.

Ein Experte sagte gegenüber kanadischen Medien, er sei besorgt, dass Huawei diese erworbenen kanadischen Patente nun nutzen könnte, um Unternehmen auf dem globalen Markt zu verklagen. Er sagte, dass Kanada das Eigentum und die Aufbewahrung von geistigem Eigentum hätte ernster nehmen sollen.

Opfer von sexuellem Missbrauch verklagt Twitter

Twitter wird von einem Kind, das Opfer von sexuellem Missbrauch und Ausbeutung geworden ist, verklagt. Der Minderjährige behauptet, die Social-Media-Plattform habe schon vor einem Jahr von den missbräuchlichen Inhalten gewusst, sie aber nicht entfernt.

Letzte Woche reichten der Minderjährige und seine Mutter eine Klage gegen Twitter ein. Sie behaupteten, dass der Social-Media-Riese wissentlich Missbrauchsvideos ihn betreffend verbreitet und sich geweigert hat, sie zu entfernen. Die verbreiteten Videos zeigten grafische Bilder seines sexuellen Missbrauchs, als er 13 Jahre alt war. Sie wurden von Sexhändlern erstellt.

Als er 16 Jahre alt war, erfuhren er und seine Mutter von den Videos und kontaktierten die Behörden und Twitter. Laut den Richtlinien von Twitter sollte ihr System in der Lage sein, illegales Material wie sexuellen Missbrauch von Kindern zu erkennen und zu stoppen.

Seine Mutter schickte am 26. Januar 2020 eine E-Mail an Twitter und forderte, dass die Videos sofort entfernt werden. Zwei Tage später antwortete Twitter jedoch: „Wir haben den Inhalt überprüft und keinen Verstoß gegen unsere Richtlinien gefunden, daher werden wir zu diesem Zeitpunkt keine Maßnahmen ergreifen.“

Laut Twitters Richtlinie zur sexuellen Ausbeutung von Kindern im Jahr 2019 werden die Konten derjenigen entfernt, die gegen ihre Richtlinie verstoßen. Zudem erfolge eine Meldung an das National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) (zu Deutsch: „Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder“).

Laut der Klage erhielten die Videos von dem Jungen über 167.000 Aufrufe und 2.000 Retweets.

Die Klage behauptet auch, dass Twitter selektiv bestimmte Inhalte auf Grundlage von Informationen und Annahmen entfernt oder behindert… und dass die Videos von des Jungen durch den Vertrieb monetarisiert wurden.

Der Kläger fordert Schadenersatz nach dem Trafficking Victims’s Protection Reauthorization Act, dem Gesetz zum Schutz von Opfern des Menschenhandels.



Goya CEO vom Verwaltungsrat mundtot gemacht

Robert Unanue ist der Geschäftsführer von Goya. Vom Vorstand seines eigenen Unternehmens wurde er mundtot gemacht. Er ist ein lautstarker Trump-Unterstützer, der wegen seiner konservativen Ansichten in der Kritik steht.

Geschäftsführer von Goya, Robert Unanue sagt, Bidens Wahlsieg ist „nicht verifiziert“.

In der Sendung „Fox Business“ am 20. Januar sagte er, die große Regierung und andere seien gegen die Arbeiterklasse.

Jetzt wurde Unanue offiziell von seinem Vorstand mundtot gemacht.

Quellen berichteten der „New York Post“ und „CNN“, dass der Vorstand des hispanischen Lebensmittelunternehmens am vergangenen Freitag dafür gestimmt hat, ihren Geschäftsführer zu zensieren und ihm ein „absolutes Verbot“ gegeben hat, mit Nachrichtenagenturen zu sprechen. Das bedeutet, dass Unanue ohne die Zustimmung des Vorstandes nicht mehr mit den Medien sprechen kann.

Eine Quelle sagte Berichten zufolge gegenüber „CNN“, dass Unanue, „die Zukunft des Unternehmens gefährdet und das Leben einiger Stakeholder in Gefahr gebracht hat.“

Nachdem er zensiert wurde, sagte Unanue der „Post“, er habe unabhängig die Entscheidung getroffen, nicht mehr über Politik und Religion zu sprechen, um „die Temperatur zu senken“.

Er sagt, dass er sich zwar nicht im Namen des Unternehmens zu diesen Themen äußern wird, er aber offen dafür ist, sich möglicherweise in einer persönlichen Funktion zu diesen Themen zu äußern.

Dies folgt auf die Gegenreaktion, die er im Juli bekam, als er sagte, die USA seien „wirklich gesegnet“, Donald Trump als Präsidenten zu haben.

Linke Politiker und Prominente riefen daraufhin zum Boykott von Goya-Produkten auf. Unanue sagte damals, er werde sich nicht für seine Äußerungen entschuldigen und nannte den Boykott „Unterdrückung der Meinungsfreiheit“.