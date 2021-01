Pence: „Wir werden unseren Tag im Kongress haben“

Vizepräsident Mike Pence sprach auf einer Wahlkampfveranstaltung in Georgia die bevorstehende Wahlanfechtung am 6. Januar an. Pence, als der Vorsitzende des Senats, wird während der Sitzung des US-Kongresses dort die Wahlmännerstimmen für alle Bundesstaaten verlesen.

Vizepräsident Mike Pence hat sich erstmals am 5. Januar während einer Wahlkampfveranstaltung für die Senatoren Kelly Loeffler (R-Georgia) und David Perdue in der Rock Springs Church in Milner, Georgia, zur Wahlmännerauszählung am 6. Januar geäußert:

„Ich weiß, dass wir alle unsere Zweifel an der letzten Wahl haben. … Ich verspreche Ihnen, an diesem Mittwoch werden wir unseren Tag im Kongress haben. Wir werden die Einwände hören. Wir werden die Beweise hören, aber morgen ist der Tag von Georgia“, sagte

Pence ist als Vizepräsident der Vorsitzende des Senats. Während der gemeinsamen Sitzung der beiden Häuser am 6. Januar wird er die Wahlmännerstimmen für alle 50 Staaten verlesen. Obwohl einige Rechtsexperten darauf hingewiesen haben, dass er die Berechtigung hat, Wahlmännerlisten in bestimmten Staaten zu verwerfen, bestehen andere darauf, dass Pence nur befugt sei, die Wahlmänner der Staaten zu zählen.

Die Rolle von Pence in der bevorstehenden gemeinsamen Sitzung wurde letzte Woche in ein neues Licht gerückt, nachdem der Abgeordnete Louie Gohmert (R-Texas) eine Klage eingereicht hatte, um eine Bestimmung des Wahlzählungsgesetzes von 1887 zu kippen. Gohmert machte in der später abgewiesenen Klage geltend, dass Pence durch den 12. Zusatzartikel der Verfassung ermächtigt sei, Wahlmänner der Staaten abzulehnen, die Joe Biden bevorzugten.

Auf seine Rolle während der gemeinsamen Sitzung des Kongresses ging der Vizepräsident am 4. Januar nicht näher ein.

Der Stabschef von Pence sagte letzte Woche, der Vizepräsident begrüße die Bemühungen der Abgeordneten, die Ergebnisse am 6. Januar anzufechten. Er „teilt die Sorgen von Millionen Amerikanern über Wahlbetrug und Unregelmäßigkeiten bei der letzten Wahl.“

In seiner Rede sagte Pence, dass Tausende Menschen die Wahl beobachten würden und ermutigte die Anhänger zu kommen und für Loeffler und Perdue zu stimmen. Den republikanischen Senatoren stehen die Demokraten Raphael Warnock und Jon Ossoff gegenüber. Bei der Georgia-Wahl geht es um die Mehrheit im Senat.

Senatoren und Abgeordnete wollen US-Wahlergebnisse anfechten

Etwa ein Dutzend republikanische Senatoren und mindestens 50 Republikaner aus dem Repräsentantenhaus haben sich verpflichtet, die Wahlen in den Schlüsselstaaten anzufechten. Als Gründe werden Wahlbetrug, Wahl-Unregelmäßigkeiten und, wie sie sagen, verfassungswidrige Gesetze, die die Beschränkungen für die Briefwahl verändert haben, genannt.

Die Anfechtung erfordert mindestens einen Senator und einen Abgeordneten, die dann eine zweistündige Debatte über die Wahlmännerstimmen eines Staates auslösen würden, bevor eine Mehrheitsabstimmung darüber stattfindet, ob die Wahlmänner eines Staates akzeptiert oder abgelehnt werden sollen.

Senator Ted Cruz aus Texas kündigte Ende letzter Woche an, dass er und 11 weitere republikanische Senatoren Einspruch erheben würden, wenn nicht eine „Notfallkommission“ angesichts der Betrugsvorwürfe eingesetzt werde. Der Erste, der dies tat, war der republikanische Senator Josh Hawley.

Hawley und andere Mitglieder des Repräsentantenhauses verwiesen auf Wahlanfechtungen durch Demokraten in der Vergangenheit. Damals habe die ehemalige Senatorin Barbara Boxer und ein Abgeordneter des Repräsentantenhauses Wahlstimmen zugunsten des damaligen Präsidenten George W. Bush in Ohio angefochten.

Der Schritt wurde jedoch nicht von allen Republikanern im Kongress unterstützt, auch nicht von Mitgliedern der Führung der Republikaner im Senat.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat haben angekündigt, sich gegen die republikanischen Herausforderer zu wehren:

„Die Wähler haben gesprochen. Das Electoral College hat gesprochen. Die Gerichte haben gesprochen“, sagte der demokratische Abgeordnete Hakeem Jeffries aus New York, Fraktionsvorsitzender der Demokraten im Repräsentantenhaus, am 4. Januar zu Reportern. Sie wollen die Wahlmännerstimmen für Biden „in einer ernsten, feierlichen, und substanziellen Art und Weise verteidigen.“