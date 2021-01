Pentagon-Chef: Nationalgarde in Washington wird von FBI und Verteidigungsministerium überprüft

Soldaten der Nationalgarde am 17. Januar 2021 in Washington, DC zu. Berichten zufolge werden bis zu 25.000 Soldaten der Nationalgarde die Stadt bewachen, während die Vorbereitungen für die Inauguration von Joe Biden als 46. US-Präsident getroffen werden. Foto: Brandon Bell/Getty Images

Rund 25.000 Mitglieder der Nationalgarde, die um den 20. Januar in Washington D.C. stationiert sind, werden durch das Verteidigungsministerium und FBI zusätzlich überprüft. Man wolle "nichts unversucht lassen, um die Hauptstadt zu sichern".

Pentagon-Chef Christopher C. Miller bestätigte, dass Mitglieder der Nationalgarde, die in D.C. stationiert sind, vor dem Inauguration Day durch das Verteidigungsministerium und das FBI einem Sicherheitschef unterzogen werden, um Gefahren einer Insider-Bedrohung auszuschließen.

„Obwohl wir keine Informationen haben, die auf eine Insider-Bedrohung hinweisen, lassen wir nichts unversucht, um die Hauptstadt zu sichern“, sagte Miller, der amtierende Chef des Verteidigungsministeriums (DOD), in einer Erklärung am Montag. Er merkte an, dass es ein „normaler“ Prozess für das DOD sei, „Nationalgardisten zu überprüfen, die sich in Washington, D.C. aufhalten“.

Einzigartiger Umfang der militärischen Beteiligung

„Diese Art der Überprüfung findet oft durch die Strafverfolgungsbehörden für bedeutende Sicherheitsereignisse statt. In diesem Fall ist der Umfang der militärischen Beteiligung jedoch einzigartig. Die Nationalgarde von Washington D.C. schult ihre Mitglieder bei ihrer Ankunft in Washington D.C. zusätzlich, dass sie, wenn sie etwas sehen oder hören, das nicht angemessen ist, dies ihrer Befehlskette melden sollen“, so Miller.

Am Wochenende gab es Berichte, dass das FBI bei der Überprüfung von Mitgliedern der Nationalgarde hilft. Miller bestätigte diese Entwicklung.

„Wir schätzen die Unterstützung des FBI bei dieser Aufgabe und für jeden der mehr als 25.000 Gardisten, die dem Ruf ihrer Nation gefolgt sind“, so seine Erklärung weiter.

Armeevertreter und andere Beamte sagten, dass bis zu 25.000 Mitglieder der Nationalgarde um den Tag der Amtseinführung herum in D.C. stationiert sein werden. Fotos und Videoaufnahmen zeigen eine starke Präsenz der Garde, zusammen mit nicht verschiebbaren Zäunen und Betonbarrieren, um wichtige Gebäude wie das US-Kapitol, den Supreme Court und andere Bereiche zu beschützen.

Auch der Leiter der D.C. Nationalgarde sagte am Montag „ABC News“, dass das FBI Truppen überprüft, die an der Amtseinführung am 20. Januar beteiligt sind.

„Was passiert ist, dass sie gescreent werden, bevor sie ihren Staat verlassen“, und es ist „ein Zulassungsprozess, so dass sie gescreent werden und sie werden wiederholt gescreent, bis sie tatsächlich auf die Straße eingesetzt werden“, sagte Generalmajor William Walker auf „Good Morning America“.

„Es geht nur um den Hintergrund. Ein normaler Hintergrund-Check geht mit mehr Screening, mehr Details einher, und es ist mehrschichtig. Das FBI ist ein Teil davon, der Secret Service ist ein Teil davon, und wenn sie sicher sind, dass es keine Insider-Bedrohung gibt, dann wird diesem Soldaten, Gardisten oder Flieger ein Ausweis gegeben“, sagte er am Montag, ohne auf die Art der „Insider-Bedrohung“ einzugehen.

In einer aktuellen Erklärung sagte die Armee auch, dass sie mit dem US-Geheimdienst zusammenarbeitet, „um festzustellen, welche Service-Mitglieder, die die nationale Sondersicherheitsveranstaltung für die Einweihung unterstützen, eine zusätzliche Hintergrundüberprüfung benötigen.“

„Die Armee ist verpflichtet, eng mit dem FBI zusammenzuarbeiten, wenn sie Personen identifizieren, die an dem gewalttätigen Angriff auf das Kapitol beteiligt waren, um festzustellen, ob die Personen eine Verbindung zur Armee haben“, heißt es in der Erklärung weiter, die sich auf den Einbruch in das Kapitolgebäude am 6. Januar bezieht.

Über das Wochenende haben die U.S. Marshals – eine Bundesbehörde, die dem Justizministerium untersteht – etwa 2.000 Mitglieder der Nationalgarde vor dem 20. Januar entsandt.

Die „Anordnung gibt den Gardisten temporäre und begrenzte Strafverfolgungsbefugnisse, die sich speziell auf die Sicherheit und den Schutz der Einweihung und damit verbundenen Veranstaltungen beziehen“, sagten die U.S. Marshals in einer Bildunterschrift auf ihrer Flickr-Seite, die die abkommandierte Gardetruppen zeigt.

Der Secret Service sagte in einer Erklärung an die Epoch Times, dass die Behörde und ihre „Strafverfolgungspartner nicht über die verwendeten Mittel und Methoden zur Durchführung ihrer Mission Aussagen machen werden, einschließlich der schützenden Geheimdienstangelegenheiten.“ (nmc)

(Mit Material von Jack Phillips von The Epoch Times USA)