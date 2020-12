Powell: „Nicht zulassen, dass wir weiterhin vom Kommunismus, Sozialismus und von den dunklen Kräften beeinflusst werden“

US-Präsident Donald Trump hielt fast eine Stunde lang die, wie er es nennt, “wichtigste Rede”, die er je gehalten hat. Er nannte Einzelheiten zu zahlreichen Vorwürfen über Unregelmäßigkeiten und Betrug im ganzen Land. Die Medien und Richter wüssten ganz genau, wer die Wahl gewonnen hat, so Trump. Sie weigern sich aber, die Beweise zu akzeptieren. „Unser Land braucht jemanden“, der die Wahrheit akzeptiert, so der US-Präsident.

Die Demokraten hatten diese Wahl von Anfang an manipuliert. Sie benutzten die Pandemie, die auch als China-Virus bezeichnet wird […], als Vorwand, um Dutzende Millionen Stimmzettel zu verschicken. Das wurde letztlich zu einem großen Teil des Betrugs. Einem Betrug, dem die ganze Welt zuschaut. Und es gibt im Moment niemanden, der sich mehr freut als China“.

Laut Trump können die USA mit so einem Wahlsystem nicht leben. Er wird trotz der „Verunglimpfung“ weitermachen. Denn er vertrete die 74 Millionen Menschen, die ihn gewählt haben – und auch die Amerikaner, die nicht für ihn stimmten, so Trump weiter.

Schauen Sie sich die Anhörungen an und überzeugen sie sich selbst. Die Beweise sind überwältigend. Der Betrug, den wir in den letzten Wochen erfasst haben, hat in enormen Ausmaß mit unserer Wahl zu tun. // „Tatsächlich bleibt noch viel Zeit, den richtigen Wahlsieger zu bestätigen. Dafür kämpfen wir.”

Laut Trump seien Tausende von Stimmen in mehreren Staaten „aus dem Gleichgewicht geraten”. Er nannte konkrete Beispiele: So seien Unterschriften nicht überprüft und republikanische Mitarbeiter bedroht worden. Republikanische Wahlbeobachter hätten ihre Arbeit nicht machen können. Und es sei zu ungewöhnlichen Zeiten zu massiven Stimmabgaben gekommen.

Die größte Errungenschaft Euer Präsidentschaft ist genau das, was Ihr gerade tut. Wahlintegrität für unsere Nation zu erreichen.“

„Wenn wir den Betrug – den gewaltigen und schrecklichen Betrug, der bei unserer Wahl 2020 stattfand –, nicht ausmerzen, haben wir kein Land mehr. Mit der Entschlossenheit und Unterstützung des amerikanischen Volkes werden wir die Ehrlichkeit und Integrität unserer Wahlen wiederherstellen. Und wir werden das Vertrauen in unser Regierungssystem wiederherstellen“.

Laut dem Präsidenten sollte man wieder zu Papier-Stimmzetteln zurückkehren, da diese sicherer sind. Er sei damit einverstanden, eine Wahl „fair und ehrlich“ zu verlieren. Doch glaubt er, dass diese Wahl dem Volk gestohlen wurde. Trump sagte, er will dem amerikanischen Volk die Macht zurückgeben.

Georgia: Powell und Wood sprechen bei “Stoppt den Diebstahl”

Sidney Powell und Lin Wood nahmen am 2. Dezember an einer “Stoppt den Diebstahl”-Kundgebung in Georgia teil. Powell sprach darüber, wie die Menschen betrogen wurden, warum die Wahlergebnisse nicht gültig sind und wie mit der Stichwahl in Georgia umgegangen werden sollte.

Es gibt viele Leute, die betrogen wurden, sogar bei den Kommunalwahlen. […] Viele Sitze im Kongress, Sitze im Senat. Ich bin gegen eine Stichwahl, schon gar nicht mit Dominion-Maschinen.“ – Sidney Power

Sidney Powell sprach darüber, warum dieses Thema nicht parteiisch sei.

Wir können nicht in einer freien Republik leben, bevor wir nicht wissen, dass unsere Stimmen legal und sicher sind.” Als echte Amerikaner werden wir nicht dadurch definiert, wie wir aussehen, welche Farbe wir haben oder sonst etwas. Wir definieren uns durch unsere Liebe zur Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Darauf wurde diese außergewöhnliche Nation gegründet. Das sind die amerikanischen Werte – Gott, Familie, Land -, zu denen wir jetzt zurückkehren müssen. Wir werden nicht zulassen, dass wir weiterhin vom Kommunismus, Sozialismus und von den dunklen Kräften beeinflusst werden, die gekommen sind, um so vielen von uns ihren Willen aufzuzwingen. Jetzt ist es an der Zeit, dass jeder Patriot in diesem Land aufsteht, seine Stimme erhebt und sie zählen lässt“.

Anwalt Lin Wood reichte in Georgia eine Klage wegen mutmaßlichen Wahlbetrugs ein.

Ich verspreche dies. Und ich weiß, dass Sie mit mir versprechen werden, dass wir kämpfen werden wie ein Flynn. Und wenn wir das tun, und das werden wir, werden wir kämpfen wie ein Flynn .“ – Lin Wood

Der Vertreter des Staates Georgia, Vernon Jones, sprach ebenfalls. Er sagte, er unterstütze eine Sondersitzung der Vollversammlung des Parlaments von Georgia.

Zwei Ausschüsse im Senat des Bundesstaates Georgia werden am 3. Dezember Anhörungen zur Wahl durchführen. NTD wird später darüber berichten.

Cruz: Oberster Gerichtshof soll Wahl-Klage in Pennsylvania bearbeiten

Das Oberste Gericht der USA soll eine republikanische Wahl-Klage in Pennsylvania aufgreifen. Das fordert der republikanische Senator Ted Cruz. Ihm zufolge halte sich der Oberste Gerichtshof normalerweise aus Wahl-Streitigkeiten heraus. Doch hierbei gehe es um einen anderen Fall. Es seien außergewöhnliche Zeiten. Viele Amerikaner glauben, dass bei der Wahl manipuliert wurde, so Cruz weiter.

Nach Ansicht von Senator Cruz wirft die Klage in Pennsylvania ernste rechtliche Fragen auf. Sollte das höchste Gericht der Nation den Fall auf einer Notstandsbasis aufgreifen, würde es dazu beitragen, das Vertrauen in Amerikas Demokratie wiederherzustellen, so der Senator.

In der von Republikanern eingereichten Klage in Pennsylvania heißt es: Ein 2019 verabschiedetes Gesetz – bekannt als Act 77 – verstoße gegen die Verfassung des Bundesstaates Pennsylvania, indem es die allgemeine Briefwahl zulässt.

Der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania hatte die Klage zuvor abgewiesen. Daraufhin legten die Republikaner beim Obersten Gerichtshof der USA Berufung ein.

Die Themen im Video:

00:00 Trump: Kämpfe für “Alle zukünftigen Wahlen”

02:49 Georgia: Powell und Wood sprechen bei “Stoppt den Diebstahl”

05:47 Cruz: Oberster Gerichtshof soll Wahl-Klage in Pennsylvania bearbeiten