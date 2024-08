Reifenteile durchstechen Boeing-Tragfläche auf Flug von Rom nach Perth

Passagiere und Besatzung eines Flugs der australischen Fluggesellschaft Quantas von Rom nach Perth sind fast 16 Stunden mit einer beschädigten Tragfläche in der Luft gewesen – ohne dies zu bemerken.

Wie die australische Fluglinie am Montag erklärte, ereignete sich der Vorfall am 24. August von der italienischen Hauptstadt an die Westküste Australiens.

Beim Start des Boeing 787 Dreamliners habe sich Untersuchungen zufolge ein Teil eines der Reifen gelöst und die Unterseite der rechten Tragfläche beschädigt.

Die Besatzung des Flugzeugs habe die Schäden an Reifen und Tragfläche erst nach der Landung in Perth bemerkt – fast 16 Stunden nach dem Start. „Wir entschuldigen uns bei unseren Passagieren für die Unannehmlichkeit und danken ihnen für ihr Verständnis“, erklärte ein Sprecher der Fluggesellschaft. (afp/red)