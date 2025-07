Schusswaffenangriff: Ein Toter und eine Verletzte in Österreich

Auf offener Straße hat ein bewaffneter Mann in Österreich am Sonntag einen Mann erschossen und eine Frau schwer verletzt. Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete unter Berufung auf die Polizei, der Täter sei zunächst mit einem Auto geflüchtet. Er habe dann Suizid begangen. Die Tat ereignete sich in Traiskirchen, südlich von Wien.

Bei dem Täter handelte es sich dem Bericht zufolge um einen Österreicher, der sich auf Hafturlaub befand und gegen den ein Waffenverbot bestand. Der Schütze habe die Waffe widerrechtlich besessen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Hintergründe und das Motiv der Tat waren Gegenstand der Ermittlungen. Unklar war zunächst auch, ob sich der Täter und die beiden Opfer kannten. Die Frau wurde laut APA mit einem Rettungshubschrauber in ein Wiener Krankenhaus geflogen. (afp/red)