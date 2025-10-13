Logo Epoch Times

vor 41 Minuten

Streamingstart für „F1“ mit Brad Pitt steht fest

vor einer Stunde

Ministerium nennt Details zum „Quadratmeterdeckel“ im Bürgergeld

vor 2 Stunden

China: Gründer von bekannter protestantischer „Untergrundkirche“ festgenommen

vor 2 Stunden

„Dieser Roman ist ein Ereignis“ - Buchpreis geht an Elmiger

vor 3 Stunden

Mann nach tödlicher Attacke auf eigene Tochter in U-Haft

vor 3 Stunden

Viele Verletzte bei Zugkollision in der Slowakei

vor 4 Stunden

EBU: Keine ESC-Sondersitzung zu Israel-Teilnahme

vor 5 Stunden

Bundestag will milliardenschwere Bundeswehr-Beschaffungen billigen

vor 5 Stunden

Merz mahnt Trump zu Einsatz für die Ukraine

vor 6 Stunden

Ifo: Hohe neue Mieten schlecht fürs Wirtschaftswachstum

Logo Epoch Times
Finanziert durch NATO-Partner

Selenskyj bestätigt US-Besuch - Tomahawk auf Wunschliste

Der ukrainische Staatschef reist am Freitag nach Washington für Gespräche über Waffenlieferungen. Vor allem geht es um Marschflugkörper. Unbeantwortet ist dabei die Finanzierungsfrage.

top-article-image

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 13. Oktober 2025 in Kiew.

Foto: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Medienberichte über ein anstehendes Treffen mit seinem US-Kollegen Donald Trump in Washington bestätigt.
„Ich treffe in dieser Woche in Washington Präsident Trump“, sagte das Staatsoberhaupt Journalisten bei einer Pressekonferenz mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in Kiew. Selenskyj bestätigte zudem den Freitag als Besuchstermin.
Gegenstand der Gespräche sei unter anderem die Lieferung weitreichender Waffen an die Ukraine, sagte der Präsident weiter. Eine ukrainische Delegation mit Regierungschefin Julia Swyrydenko, dem Bürochef des Präsidenten, Andrij Jermak, und dem Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, sei bereits auf dem Weg nach Washington.

Tomahawk-Marschflugkörper auf der Wunschliste

Auf Kiews Wunschliste an erster Stelle steht dabei die Lieferung von Marschflugkörpern des Typs Tomahawk mit rund 2.500 Kilometern Reichweite. Finanziert werden könnten die Waffen etwa durch NATO-Partner, einen „Mega-Deal“ mit den USA oder die in der EU eingefrorenen russischen Gelder.
Mehr dazu
Der Kreml hatte das Weiße Haus nachdrücklich vor einer solchen Lieferung und der Gefahr einer nuklearen Gegenreaktion gewarnt.
Die US-Streitkräfte setzten in der Vergangenheit seegestützte Tomahawk-Raketen in kriegerischen Konflikten ein. Kiew verfügt bisher nicht über geeignete Kriegsschiffe oder U-Boote, jedoch haben die USA auch eine neue landgestützte Variante. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.