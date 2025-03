Serie von Angriffen auf Tesla: US-Justiz ermittelt wegen „inländischem Terrorismus“

Die Generalstaatsanwältin der USA, Pam Bondi, wird wegen der Häufung von Übergriffen auf Fahrzeuge der Marke Tesla wegen inländischen Terrorismus ermitteln. Dies hat sie in einer Erklärung in Aussicht gestellt. Bereits jetzt habe es gegen mehrere Tatverdächtige Anklagen gegeben.

Am Dienstag, 18. März, verurteilte sie den politisch motivierten Vandalismus gegen fremdes Eigentum und äußerte:

„Die Welle gewalttätiger Angriffe auf Tesla-Eigentum ist nichts anderes als inländischer Terrorismus. Das Justizministerium hat in diesem Sinne bereits mehrere Täter angeklagt, auch in Fällen, in denen es um Anklagen mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren geht.“

„Gezielter Angriff auf Tesla-Einrichtung“ in Las Vegas

Man werde die Ermittlungen fortsetzen, kündigte Bondi an. Es werde „schwerwiegende Konsequenzen“ für die Verantwortlichen geben, „einschließlich derjenigen, die hinter den Kulissen arbeiten, um diese Verbrechen zu koordinieren und zu finanzieren“. Am gleichen Tag, an dem die Generalstaatsanwältin diese Erklärung veröffentlichte, hatte es einen groß angelegten Angriff auf ein Tesla-Servicecenter in Las Vegas gegeben.

Happening this morning in my town of Las Vegas, several Tesla vehicles engulfed in flames! This is horrific and evil, it must stop immediately!!!! pic.twitter.com/XsRB2ONRgm — Elizabeth Helgelien (@ElizabethForNV) March 18, 2025

Der stellvertretende Sheriff des Las Vegas Metropolitan Police Department, Dori Koren, schilderte auf einer Pressekonferenz, dass bei dem Übergriff Molotowcocktails verwendet wurden. Außerdem habe ein noch nicht identifizierter Tatverdächtiger das Gebäude mit der Parole „Resist“ beschmiert und auf Autos geschossen, bevor er geflohen sei.

Es habe sich um einen „gezielten Angriff auf eine Tesla-Einrichtung“ gehandelt, so Koren. Mindestens fünf Fahrzeuge seien beschädigt worden. Festnahmen gab es bislang noch keine.

Lesen Sie auch Vier Teslas in Berlin brennen – LKA ermittelt

Musk wirft den Demokraten mangelnde Distanz zu Verantwortlichen vor

Elon Musk warf den Demokraten vor, kriminelle Akte dieser Art nicht klar zu verurteilen. Die Senatorin für Nevada, Catherine Cortez Masto, tat dies auf X. Allerdings finden sich in den Kommentarspalten auch eine Reihe von Beiträgen, die Verständnis für die Vandalenakte zeigen. Sie klagen über Arbeitsplatzverluste von Mitarbeitern staatlich finanzierter Einrichtungen infolge des Sparkurses der Regierungseffizienzbehörde DOGE.

Einen Tag vor dem Brand im Tesla-Werk in Las Vegas wurden zwei Cybertrucks des Elektrofahrzeugherstellers bei einem Händler im Süden von Kansas City beschädigt. Dies teilte das Kansas City Police Department mit, ohne weitere Details zu nennen. Beide Vorfälle sind Teil einer Reihe anderer Angriffe auf Tesla-Fahrzeuge, Ausstellungsräume und Ladestationen im ganzen Land, zusammen mit Boykottaufrufen und Protesten vor Tesla-Händlern.

Sparprogramme von DOGE machen Elon Musk zum Feindbild

Auch in den Wochen zuvor hatte es eine Reihe von Übergriffen auf Tesla gegeben. Am 28. Februar wurde eine Transfrau in Colorado wegen Vandalismus gegen einen Schauraum angeklagt. Die Person besprühte Fahrzeuge mit Parolen und warf Molotow-Cocktails.

Am 3. März kam es zu einer Brandstiftung an sieben Ladestationen in einem Einkaufszentrum nahe Boston. Drei Tage später meldete die Polizei in Oregon Schüsse gegen ein Tesla-Autohaus in Oregon. Am 7. März zündete sich ein Mann versehentlich selbst an, als er auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in South Carolina drei Tesla-Ladegeräte verbrennen wollte.

In den vergangenen Wochen waren Elon Musk und DOGE zum Ziel von Anfeindungen und landesweiten Demonstrationen geworden. Die von Musk initiierte Behörde hat eigenen Angaben zufolge durch ihre massiven Ausgabenkürzungen dem Steuerzahler in den USA bislang 115 Milliarden US-Dollar eingespart.

Lesen Sie auch Trump kauft sich einen roten Tesla als Zeichen der Unterstützung für Musk

Trump erwirbt aus Solidarität einen Tesla S

Präsident Donald Trump hat sich aus Solidarität mit Musk kürzlich einen roten Tesla S gekauft. Auch er verurteilte die Anschläge und sagte, er würde in Erwägung ziehen, die Täter als inländische Terroristen einzustufen. Am 11. März sagte er vor Reportern im Weißen Haus über die Verantwortlichen für die Anschläge:

„Diese Leute werden ein großes Problem haben, wenn wir sie erwischen. Wir haben viele Kameras aufgestellt; wir wissen bereits, wer einige von ihnen sind. Wir werden sie fangen. Und sie sind die bösen Jungs. Es ist der gleiche Pöbel, der sich an unseren Schulen und Universitäten aufspielt.“