Statistikamt gibt Fehler in Impfstatistiken zu

Das britische Amt für nationale Statistiken (ONS) hat in internen E-Mails eingeräumt, dass es verstorbene Geimpfte fälschlicherweise als ungeimpft klassifiziert hat. Diese fehlerhaften Datensätze wurden von der Regierung genutzt, um im Jahr 2021 zu behaupten, die COVID-19-Impfungen seien „sicher und effektiv“.

Dr. Clare Craig, Pathologin und Co-Vorsitzende des Health Advisory and Recovery Team (HART), stellte einen Antrag auf Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Informationen beim ONS. Dies führte zur Veröffentlichung von Mitteilungen, die die Fehler in den Statistiken offenbarten.

Seit April 2021 veröffentlicht das ONS monatliche Berichte über die Sterblichkeit nach Impfstatus. Diese Berichte zeigten zunächst einen deutlichen Anstieg bei nicht COVID-bezogenen Todesfällen unter ungeimpften Personen verschiedener Altersgruppen.

Dr. Craig sagte gegenüber der Epoch Times, dass diese Daten für sie sofort Fragen aufwarfen. „Es gibt keinen Grund, warum Ungeimpfte plötzlich sterben sollten, wenn Menschen geimpft werden“, so Craig. Sie und eine Gruppe von Statistikern und Wissenschaftlern, darunter Professoren der Queen Mary Universität London, stellten die Validität der Daten in Frage und wiesen auf verschiedene Probleme bei der Aufzeichnung und Klassifizierung hin.

Das ONS hatte zuvor erklärt, der Anstieg der Todesfälle bei Ungeimpften sei darauf zurückzuführen, dass Menschen, die dem Tode nahe waren, nicht geimpft wurden – ein Phänomen, das als „healthy vaccinee“-Effekt bekannt ist. Diese Erklärung widerspricht jedoch den Richtlinien des britischen Gesundheitsdienstes, der vorsah, dass kritisch kranke Menschen bei der Impfung prioritär behandelt werden sollten.

Daten-Betrug

Professor Norman Fenton von der Queen Mary University in London schrieb auf seinem Blog „Where Are the Numbers?“, dass die durch Dr. Craigs Auskunftsersuchen erhaltenen Informationen von großer Bedeutung seien, da die ONS-Daten – möglicherweise mehr als jede andere Datenquelle weltweit – verwendet worden seien, um die Behauptung zu stützen, dass die Impfstoffe hochwirksam und sicher seien.

Er betonte, dass alle Wirksamkeits- und Sicherheitsbehauptungen, die auf diesen Daten basierten, völlig illusorisch gewesen seien und einem Betrug durch Fehlklassifizierung unterlegen hätten.

Fenton argumentierte, dass somit absichtlich Fehlinformationen erstellt und verbreitet worden seien und dass diejenigen, die dies kritisierten, des Verschwörungsdenkens beschuldigt und in ihrem Ruf beschädigt worden seien.

Anfang dieses Jahres habe das ONS die Berechnung der Übersterblichkeitsrate geändert, was zu einer Reduktion um zwei Drittel bei der Anzahl für 2023 geführt habe.

Eine Sprecherin des ONS bestätigte, dass die interne E-Mail, die von Dr. Craig geteilt worden sei, echt sei. Sie erklärte, dass ein maßgeschneiderter Datenauszug erstellt worden sei, der Personen einschloss, die kurz nach der Impfung gestorben seien. Diese hätten keinen Eintrag im National Immunisation Management Service (NIMS) gehabt und somit wären ihre Daten bei allen Veröffentlichungen zur Impfstoffsicherheit und -wirksamkeit mitgezählt worden.

Die Sprecherin erklärte weiter, dass in seltenen Fällen eine Impfung möglicherweise nicht erfasst werde, wenn die Person kurz nach der Impfung gestorben sei, bevor der Eintrag im System erfolgt sei. Daher habe man nun einen zusätzlichen Datensatz erstellt, der Personen umfasse, die kurz nach der Impfung gestorben seien und bis zum 28. Juni 2023 keinen Eintrag im nationalen Impfregister gehabt hätten.

So seien 1.484 neue Impfeinträge hinzugekommen für Personen, die im Zensusdatensatz von 2021 erfasst, aber nicht im nationalen Impfregister enthalten gewesen seien, da ihr Impfeintrag nach ihrem Tod erfolgt sei.

