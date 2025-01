Ausland Abschiebung von illegalen Migranten

Streit um Abschiebeflüge: USA droht mit Sanktionen, Kolumbien stimmt Landungen zu

Die USA und Kolumbien haben einen schnell hochgekochten Streit über die Abschiebung von illegalen Migranten per Flugzeug beigelegt. Weil die Regierung in Bogota zwei Militärflugzeuge mit abgeschobenen Kolumbianern nicht landen lassen wollte, kündigte Trump Sanktionen an. Daraufhin ruderte Kolumbien zurück.