Sudan: Militärflugzeug stürzt nahe der Hauptstadt Khartum ab

Der Absturz habe sich in der Nähe eines großen Armeestützpunktes in Omdurman ereignet, verlautete aus Militärkreisen. Anwohner berichteten von einer lauten Explosion. Der Absturz löste Stromausfälle in einigen umliegenden Wohnvierteln aus.

Einen Tag zuvor hatte die RSF-Miliz den Abschuss eines Kampfflugzeugs über Nyala, der Hauptstadt der Provinz Süd-Darfur, für sich reklamiert.

Im Sudan liefern sich die Armee von Militärherrscher Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohammed Hamdan Daglo seit April 2023 einen blutigen Machtkampf. Zehntausende Menschen wurden nach UN-Angaben bei den Kämpfen getötet, mehr als zwölf Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Krise der Welt. Sowohl der Armee als auch der RSF-Miliz werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. (afp)