Syriens Machthaber wollen alle Waffen kontrollieren

Ein Trauerzug am 22. Dezember 2024 in der nordöstlichen syrischen Stadt Qamischli für ein Mitglied der Women's Protection Units (YPJ): Eine türkische Drohne tötete am 21.12. fünf Zivilisten im Nordosten Syriens. Am 19.12. starben bei einem ähnlichen Angriff kurdische Journalisten. Foto: Delil Souleiman/AFP via Getty Images