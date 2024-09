Ausland Südostasien

Taifun „Yagi“ fegt über das Südchinesische Meer

In weiten Teilen Asiens ist Taifun-Saison. Nachdem der Sturm „Yagi“ auf den Philippinen wütete, ist er jetzt deutlich stärker und auf dem Weg in Richtung China. Am Wochenende trifft er auf Vietnam.