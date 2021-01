Trump-Berater: Beweise, dass Virus aus Labor stammt | Frankreich: Impfstoff-Beschaffung zu langsam

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Neue Beweise, dass Virus aus Labor stammt | Frankreich in Kritik: Impfstoff-Beschaffung zu langsam“ vom Youtube-Kanal „NTD-Deutsch“. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Berater vom Weißen Haus: Beweise, dass Virus aus Labor stammt

Britische Abgeordnete fordern ihre Regierung auf, Behauptungen über den Ursprung des Virus zu untersuchen. Diese Aufforderung folgte, nachdem ein Berater des Weißen Hauses erklärte, dass es weitere Beweise gibt, wonach das KPC-Virus aus einem Labor ausgebrochen ist.

Matthew Pottinger, der Sicherheitsberater von Präsident Trump, sagte Berichten zufolge britischen Beamten kürzlich in einem Online-Meeting, dass „es immer mehr Hinweise darauf gibt, dass das Labor der glaubwürdigste Ursprung des Virus ist.“

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums bezeichnete dies als „schlechte Lüge und Gerücht“. Peking behauptet, dass das Virus auf einem Lebensmittelmarkt für Wildtiere entdeckt wurde und vom Tier auf den Menschen übertragen wurde.

Pottinger sagte jedoch: „Selbst etablierte Persönlichkeiten in Peking haben die Geschichte mit dem nassen Markt offen zurückgewiesen.“

Ein ehemaliger britischer Beamter, der an dem Online-Meeting teilnahm, berichtete lokalen Medien, die Argumente von Pottinger verfestigten die Theorie, dass das Virus aus einem Labor ausgebrochen sei.

Analyse: Kriegerisches Bündnis zwischen China und Taliban

Ein Analyst behauptet, China könnte sich mit den Taliban verbündet haben, um in Afghanistan Probleme für die USA zu verursachen.

Dies beruht auf bislang unbestätigten Geheimdienstinformationen, denen zufolge China den Rebellen Zahlungen angeboten haben soll, um Amerikaner zu töten.

Ein Analyst führt aus, dass China in den Krieg in Afghanistan auf Seite der Taliban involviert ist. Seine Quellen berichteten ihm, dass es bekannt sei, dass China Ausrüstung an lokale Rebellen verkaufe.

Darüber hinaus könnte jüngsten Berichten zufolge China Zahlungen an Kämpfer in Afghanistan geleistet haben, um amerikanische Soldaten zu töten. Hierzu kommen zudem Schlagzeilen über chinesische Spione, die in dem zentralasiatischen Land operieren und Kontakt zu lokalen terroristischen Gruppen aufnahmen.

„Tatsächlich ist China Teil des Problems in Afghanistan“, so Dr. Anders Corr, Gründer von Corr Analytics.

Dr. Anders Corr ist der Herausgeber des „Journal of Political Risk“ und Gründer von Corr Analytics, das strategische Analysen über internationale Politik fertigt.

Ihm zufolge handelt China wie aus einem Strategiebuch heraus, indem es Probleme für den Gegner durch die Unterstützung von Rebellen kreiert.

Solche Probleme könnten der USA auf diese Weise Zeit und Energie rauben, um weiter gegen China vorzugehen.

Dr. Anders Corr, Gründer von Corr Analytics, erklärt weiter:



„Die USA sind im Grunde das einzige Militär, das China daran hindert, auf militärischer Ebene recht aggressiv und global zu expandieren. (…) Die Vereinigten Staaten könnten dazu verleitet werden, in Afghanistan zu bleiben. Denn eine Beteiligung an einer Intervention im Ausland lässt die USA schlecht aussehen. (…) Und es kostet uns auch ungeheure Summen. Afghanistan, Irak, Syrien – sie werden als eine Art Nahost-Baustellen angesehen, und weil die USA hierin involviert und überstrapaziert sind, sind sie nicht in der Lage, Japan, Taiwan oder das Südchinesische Meer vor Chinas Einfall zu schützen.“

Die USA marschierten 2001, nach dem Anschlag vom 11. September, in Afghanistan ein. Zwei Monate später trat China der WTO (der Welthandelsorganisation) bei und startete das explosive Wachstum, indem es internationalen Handel betrieb, ohne sich an die Regeln zu halten.

Das Argument für den Beitritt Chinas war zu der Zeit, das chinesische Regime durch wirtschaftliches Engagement zu einer friedlicheren Macht zu machen, getreu dem Motto „Wandel durch Handel“.

„Wirklich, seit 1989 als das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens passierte, hätten wir wissen müssen, dass China in die falsche Richtung geht. Und wir hätten schnell handeln müssen, um sie wirtschaftlich, diplomatisch und militärisch zu isolieren, aber das haben wir nicht getan. Und jetzt zahlen wir den Preis dafür“, so Dr. Anders Corr, Gründer von Corr Analytics.

Hoffen wir, dass die nächste Regierung sicherstellt, dass die USA Chinas Expansion nicht unterstützt, soweit es ein aggressives Land bleibt.

Frankreich in Kritik: Impfstoff langsam bereitgestellt

Aufgrund der langsamen Bereitstellung des Impfstoffes steht Frankreichs Regierung zunehmend unter Druck. Frankreich macht jedoch der Europäischen Union Vorwürfe.

Der von der deutschen Firma BioNTech und Pfizer entwickelte Impfstoff ist der einzige, der von der EU zugelassen ist. Der Vorrat reicht jedoch gerade für ein Drittel der Bevölkerung.

Der Leiter von Frankreichs medizinischer Aufsichtsbehörde führt aus, dass der Moderna-Impfstoff diese Woche ankommen sollte und hierdurch die Bereitstellung beschleunigt werde.

„Es gibt einen Schritt, der nicht in unseren Händen liegt, und der ist die Genehmigung des Impfstoffes für den europäischen Markt. Danach folgen wir sofort“, sagt Mominique le Guludec, Präsidentin der französischen Gesundheitsbehörde.

Frankreich hat ebenso wie viele andere europäische Länder seine Impfkampagne Ende Dezember gestartet. Seitdem wurden in Frankreich jedoch nur 400 Menschen geimpft. In Frankreich gibt es eine starke Bewegung von Impfgegnern.

„Wir sind ein kleiner Schandfleck für andere Länder. Wenn wir uns die Zahlen anderer Länder ansehen und wir nur bei 352 liegen, heißt das, dass es ein Problem gibt“ so Guillaume Charriere, ein Anwohner in Paris.

„Ich denke, die französische Regierung könnte es zügiger machen für diejenigen, die geimpft werden wollen. Aber es ist richtig, dass das französische System generell bürokratisch ist und Dinge nicht vorwärtsgehen“, sagt Camille Pelaratti, eine weitere Pariser Anwohnerin.

Frankreich verzeichnet mehr als 65.000 Todesfälle aufgrund des KPC-Virus. Präsident Emmanuel Macron sagte in seiner Neujahrsansprache, dass jeder, der den Impfstoff in Frankreich bekommen wolle, in der Lage sein sollte, diesen zu erhalten.