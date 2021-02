Trump überlegt, eigene Social-Media-Plattform zu gründen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erwägt die Gründung einer neuen Social-Media-Plattform. Dies bestätigte Trumps Berater, Jason Miller, in einem Interview mit „Breitbart News“ am 6. Februar.

„Ich würde erwarten, dass wir den Präsidenten wieder in den sozialen Medien zu sehen bekommen,“ sagte Miller.

Ob das nun der Beitritt zu einer bestehenden Plattform oder die Gründung einer neuen Plattform ist, es gibt eine Reihe von verschiedenen Optionen.“

Auch Treffen hätten diesbezüglich schon stattgefunden, aber es stehe nicht „unmittelbar bevor“, so Miller weiter.

Auf die Frage nach weiteren Informationen über Trumps Social-Media-Pläne sagte Miller, dass „alle Optionen auf dem Tisch liegen“.

Miller versprach, Trump werde „in den sozialen Medien immer präsent sein“. „Wir sind gerade dabei herauszufinden, welcher Weg am sinnvollsten ist“, sagte er.

Trump, der in den sozialen Medien einer der aktivsten Präsidenten war, wurde nach dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar dauerhaft von Twitter gesperrt. Auf Facebook bleibt sein Konto ebenfalls auf unbestimmte Zeit deaktiviert.

Social Media verbannt Trump

Die gezielte Überwachung von Trumps Posts fand während seiner gesamten Präsidentschaft statt und verschärfte sich nach der Wahl am 3. November, als der ehemalige Präsident und sein Team sich wiederholt den Aufrufen zur unabhängigen Überprüfung der Integrität der Ergebnisse in mehreren Staaten anschlossen.

Auch andere Plattformen wie YouTube, Instagram (das zu Facebook gehört) und Snapchat haben dem ehemaligen Präsidenten die Nutzung ihrer Plattformen untersagt.

Die Social-Media-Firmen begründen ihre Zensur als Maßnahme zum Schutz vor Gewalt. Sie erklärten, dass Trump gegen ihre Nutzungsbedingungen verstoßen habe. Die völlige Verbannung von Trump passierte nach dem 6. Januar, als Demonstranten das US-Kapitol stürmten.

Medien, Abgeordnete und andere Kritiker des ehemaligen Präsidenten äußerten sich wiederholt, Trump hätte an dem Tag zu Gewalt angestiftet. Dies hatte ihrer Meinung nach zu dem Ansturm auf das US-Kapitol geführt.

Trump verurteilt die „Gewalt, Gesetzlosigkeit und das Chaos“

Im bevorstehenden Amtsenthebungsverfahren plant Trumps Team, den ehemaligen Präsidenten zu verteidigen. Sie begründen ihr Vorgehen, dass das Verfahren verfassungswidrig sei. Es sei sein Grundrecht gewesen, am 6. Januar eine Rede zu halten.

Als sich der Kongress zur Auszählung der Wahlmännerstimmen traf, hatte sich Trump an eine Menschenmenge in Washington gewandt. Dabei wiederholte er Vorwürfe über die Wahlunregelmäßigkeiten und den möglichen Betrug.

Trump äußerte sich über seine Unzufriedenheit mit den Medien und einigen Abgeordneten. In seiner Rede rief er seine Unterstützer dazu auf, sich „friedlich und patriotisch“ vor dem US-Kapitol Gehör zu verschaffen.

Laut einer von der amerikanischen Epoch Times zusammengestellten Zeitleiste, begann der Angriff auf das US-Kapitol, bevor Trump seine Rede auf der Kundgebung beendet hatte. Als der Vorfall eskalierte, setzte Trump im Laufe des Nachmittags seinen Appell für Frieden und Respekt gegenüber den Ordnungskräften fort.

Nach dem Vorfall verurteilte Trump „die Gewalt, die Gesetzlosigkeit, und das Chaos.“ Er sagte, dass diejenigen, die „das Kapitol infiltrierten, den Sitz der amerikanischen Demokratie geschändet haben.“

Trumps Rede am 6. Januar – wirklich Auslöser für Gewalt?

David Schoen, der Trump beim Amtsenthebungsverfahren vertritt, sagte am 2. Februar bei „Fox News“: „[Das Verfahren] ist ein sehr, sehr gefährlicher Weg in Bezug auf den Ersten Verfassungszusatz, der jeden engagierten politischen Redner in Gefahr bringt.“

Das Justizministerium und das FBI hatten zuvor bestätigt, dass einige Demonstranten sich schon Tage vor dem Ansturm auf das Kapitol organisiert hätten. Dieses Detail stellt das in vielen Medienberichten vorgebrachte Argument infrage, dass Trumps Rede am 6. Januar der Auslöser für die Gewalt war.

Die Strafverfolgungsbehörden haben mitgeteilt, dass die Rohrbomben, die am 6. Januar an den RNC und DNC Hauptquartieren platziert wurden, in der Nacht vor den Unruhen dort deponiert worden sind.

Ist Trump aktiv auf der Gab-Plattform?

Medien begannen darüber zu spekulieren, ob Trump der Social-Media-Website Gab beigetreten ist. Auf dem Account „realdonaldtrump“, der den gleichen Benutzernamen wie Trumps Twitter-Account trägt, wurde eine Kopie des Briefes vom Abgeordneten Jamie Raskin veröffentlicht. Der Demokrat ist der Leiter des Amtsenthebungsverfahrens im Repräsentantenhaus.

Miller bestritt, dass das Konto durch den ehemaligen Präsidenten verwendet wird. In der Zwischenzeit verlautbarte Gab in einer Erklärung auf Twitter, dass der Account „ein Spiegel der Tweets und Aussagen von POTUS ist, die wir seit Jahren betreiben“.

This is a fake account. “Trump Returns to Social Media With Gab Post” https://t.co/xURNgU4dYO #Newsmax via @Newsmax — Jason Miller (@JasonMillerinDC) February 7, 2021

„Wir waren in dieser Hinsicht immer transparent und würden die Leute natürlich wissen lassen, wenn der Präsident bei uns anfängt“, sagte Gründer und CEO Andrew Torba in einem Statement auf Gab.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Trump Mulling Whether to Launch Own Social Media Platform: Senior Adviser (deutsche Bearbeitung von aa)