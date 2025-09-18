Trump: USA wollen Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan „zurück bekommen“

Die USA wollen nach den Worten ihres Präsidenten Donald Trump den 2021 aufgegebenen Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan wieder zurück.

„Wir versuchen übrigens, ihn zurück zu bekommen (…) Wir wollen diesen Stützpunkt zurück“, sagte Trump mit Blick auf Bagram bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer am Donnerstag während seines Staatsbesuchs in Großbritannien.

Der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan sei eine Katastrophe gewesen, man habe einen der größten Luftwaffenstützpunkte „für nichts“ weggegeben. Offensichtlich rechnet sich Trump gute Chancen für sein aktuelles Vorhaben aus.

„Die Afghanen wollen was von uns“, sagte der US-Präsident. Der Grund für das Interesse an der Immobilie sei, dass sich der Standort „in der Nähe der Chinesen, wo sie ihre Atomwaffen herstellen“ befinde.

Der Militärflugplatz im Nordosten Afghanistans war in den 1950er Jahren mit sowjetischer Hilfe gebaut worden. Nach der Invasion im Jahr 2001 übernahmen die Amerikaner die schwer beschädigte Basis, mit der Beendigung des Afghanistaneinsatzes der US-Streitkräfte und ihrer Alliierten wurde der Stützpunkt am 9. Juli 2021 von US-Truppen wieder verlassen.

Der rund 40 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernte Stützpunkt Bagram hatte für das US-Militär zwei Jahrzehnte lang eine wichtige Rolle bei den von den USA angeführten internationalen Einsätzen in Afghanistan gespielt. Im August 2024 hatten die Taliban in Bagram zum dritten Jahrestag ihrer Machtübernahme eine Militärparade abgehalten, an ihr nahmen unter anderem Diplomaten aus China und dem Iran teil. (dts/afp/red)