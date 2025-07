US-Zölle: Trump verkündet „Deal“ mit Indonesien

US-Präsident Donald Trump hat einen „Deal“ mit Indonesien verkündet. Er habe ein „großartiges Abkommen“ mit Indonesien geschlossen, schrieb Trump am Dienstag auf seiner Onlineplattform Truth Social, ohne Details zu nennen.

Vergangene Woche hatte Trump dem Land noch mit Zöllen von 32 Prozent gedroht, die zum 1. August in Kraft treten sollten.

Er habe direkt mit Indonesiens „hoch angesehenen Präsidenten“ Prabowo Subianto verhandelt, schrieb Trump hinzu. Details der Vereinbarung würden folgen.

Trump hatte im April einen Basiszoll in Höhe von zehn Prozent für fast alle Handelspartner verhängt. Vergangene Woche verschickte er mehr als 20 Briefe an die Europäische Union und eine Reihe von Ländern, in denen er massive Aufschläge ab dem 1. August ankündigte.

Für die EU sollen es 30 Prozent auf die meisten Güter sein. In Washington wurde noch am Dienstag ein Verhandlungsteam der EU erwartet, um die Zölle abzuwenden. (afp/red)