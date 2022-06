Trump will „Nicht Woken“ Streamingdienst starten

Das Medienunternehmen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump plant die Einführung eines neuen Streamingdienstes mit „Nicht Woken-Inhalten“.

Laut einem Antrag der Trump Media and Technology Group (TMTG) vom 16. Mai plant das Medienunternehmen des ehemaligen Präsidenten die Einführung eines abonnementbasierten Streamingdienstes namens TMTG+.

Er soll „nicht Woke-Inhalte“ anbieten und die „Cancel Culture abschaffen“. Der Dienst verpflichtet sich, die Urheber von Inhalten nicht aufgrund ihrer politischen Ideologie zu zensieren.

„Die TMTG ist der Meinung, dass es einen Bedarf an qualitativ hochwertigen Programmen gibt, die ihre Zuschauer nicht belehren oder nur einen ‚akzeptablen‘ Ansatz zu einem Thema präsentieren“, heißt es. Entertainer, Komödianten und Kulturschaffende hätten in der Gesellschaft häufig für Veränderungen gesorgt.

„Stimmen werden zum Schweigen gebracht“

„Da die großen Medienkonglomerate in ihren Ansichten immer monolithischer werden, legen sie diejenigen still, die anderer Meinung sind, und die Stimmen werden zum Schweigen gebracht“, so das Unternehmen.

Das Programm, so heißt es in der Mitteilung, wird dem von Netflix ähneln und wird „Komödien, abgesetzte Sendungen, Trump-spezifische Sendungen, Sendungen, die auf dem Glauben basieren und die den zweiten Verfassungszusatz unterstützen“ erhalten. Familienunterhaltung und Nachrichten runden das Angebot ab.

Zudem wird TMTG+ auch eine Podcast-Plattform als Teil des Streamingdienstes anbieten. Bisher wurde jedoch kein Starttermin für die Plattform angekündigt.

TMTG soll „mit dem liberalen Medienkonsortium konkurrieren“

Die Pläne für TMTG+ sind eine Erweiterung der im ersten Quartal 2022 gestarteten Social-Media-Plattform von TMTG, Truth Social. Die Streaming-Plattform ist eine der Wachstumsstrategien von TMTG.

Das Unternehmen soll ein „voll integriertes Medien- und Technologieunternehmen“ werden, um „mit dem liberalen Medienkonsortium zu konkurrieren und die freie Meinungsäußerung zu allen Themen zu fördern“, heißt es in dem Antrag des Unternehmens.

„Ob Hollywood, Nachrichtenmedien, Suchmaschinen, Zahlungsabwicklung. Das sind alles Bereiche, wo Leute gekündigt werden könnten. Amerikaner könnten abgemeldet werden, wenn sie dem Woke-Gott nicht die gebührende Ehre erweisen. Das sind die Dinge, gegen die wir kämpfen werden“, sagte Devin Nunes, CEO von Truth Social und ehemaliger republikanischer Kongressabgeordneter, in einem Interview mit dem Programm „American Thought Leaders“ von Epoch TV.

„Wir sind wahrscheinlich der letzte Stützpunkt, um den Menschen ihre Stimme zurückzugeben“, sagte Nunes.

Zu den weiteren Wachstumsstrategien von TMTG gehören der Ausbau von TruthSocial, der Anfang 2022 gestarteten Social-Media-Plattform von TMTG, die Durchführung strategischer Übernahmen und die Erweiterung des Produktangebots, so das Unternehmen.

Trump: „Das neue Zeitalter der Zensur ist eine Katastrophe“

Trump habe die Social-Media-Plattform als Mittel zur „Wiederherstellung der freien Meinungsäußerung in Amerika“ ins Auge gefasst.

„Das neue Zeitalter der Zensur ist eine Katastrophe für unser Land. Früher war alles viel besser, als wir unsere Debatten heftig und offen geführt haben. Dann konnten wir als Amerikaner gemeinsam vorankommen, weil beide Seiten wussten, dass ihre Stimme und ihre besten Argumente gehört wurden“, sagte Trump in einer Erklärung im Oktober 2021.

Letztendlich könne man nicht darauf vertrauen, dass eine kleine Anzahl mächtiger Leute, die alle dasselbe denken und jeden zum Schweigen bringen wollen, der anders denkt, fast alle großen Medien-, Technologie- und Unterhaltungsunternehmen in Amerika kontrolliert, sagte Trump.

„Ich bin entschlossen, ihren Würgegriff über die Stimmen des amerikanischen Volkes zu brechen – nicht nur für mich und meine eigenen Unterstützer, sondern für die Vereinigten Staaten von Amerika!“ (sza)

(Mit Material von The Epoch Times USA)

