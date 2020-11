Trump zu Philadelphias Stadtkommissar: „Er weigert sich, auf einen Berg Korruption und Unehrlichkeit zu schauen“

Präsident Donald Trump reagierte auf Behauptungen des republikanischen Stadtkommissars von Philadelphia, Al Schmidt, der auf CNN auftrat und behauptete, dass es bei den Präsidentschaftswahlen 2020 in der Stadt keine Beweise für Wählerbetrug gebe.

Am Mittwoch teilte US-Präsident Donald Trump auf Twitter gegen Philadelphias Stadtkommissar Al Schmidt aus, den er als „RINO“ bezeichnete, also als jemanden, der nur dem Namen nach ein Republikaner ist.

„Ein Typ namens Al Schmidt, ein Beauftragter von Philadelphia und so genannter Republikaner (RINO), wird von Fake News Medien in großem Stil benutzt, um zu erklären, wie ehrlich die Dinge in Bezug auf die Wahl in Philadelphia waren“, schrieb er. „Er weigert sich, auf einen Berg von Korruption und Unehrlichkeit zu schauen. Wir siegen!“

Trumps Kommentare kamen, nachdem Schmidt von CNN gefragt worden war, ob er bei der Auszählung der Stimmzettel in Philadelphia, der größten Stadt in Pennsylvania und eine der wichtigsten von Demokraten geführten Städte des Landes, Beweise für „weitverbreiteten Betrug“ gesehen habe.

„Das habe ich nicht“, antwortete Schmidt. „Wenn uns Beweise für einen weit verbreiteten Betrug oder Beweise für irgendeinen Betrug überhaupt zur Kenntnis gebracht werden, dann sehen wir uns diese Beweise an und verweisen sie an die Strafverfolgungsbehörden, so wie wir es bei jeder Wahl immer tun.“

„Ich habe die phantastischsten Dinge in den sozialen Medien gesehen und es wurden völlig lächerliche Anschuldigungen erhoben, die in Wirklichkeit überhaupt keine Grundlage haben“, fuhr er fort. „Mir ist klar, dass viele Menschen über diese Wahl glücklich sind – und viele Menschen sind nicht glücklich über diese Wahl. Aber eine Sache, die ich nicht begreifen kann, ist, wie hungrig die Menschen sind, Lügen zu konsumieren und Informationen zu konsumieren, die nicht wahr sind“.

Trump reichte Klage nach Pennsylvania-Wahlergebnis ein

An diesem Montag brachte Trumps Wahlkampfteam eine neue Klage ein, die darauf abzielt, die Bestätigung von Wahlergebnissen in Pennsylvania zu stoppen, mit der Behauptung, dass demokratische und republikanische Bezirke nicht die gleichen Regeln bezüglich unvollständiger Briefwahlzettel befolgten und dass republikanische Beobachter den Auszählungsprozess der Stimmzettel nicht aus sinnvoller Entfernung sehen durften.

„Wenn Sie als Demokrat in Philadelphia waren, durften Sie abweichend von den festgelegten Richtlinien fehlerhafte Stimmzettel korrigieren, was manchmal auch als ‚Heilung‘ bezeichnet wurde“, erklärte Matt Morgan, Allgemeiner Rechtsberater der Trump-Kampagne, während einer Pressekonferenz am Montag. „Aber wenn Sie in republikanischen Bezirken von Pennsylvania waren, durften Sie das nicht tun, weil sie sich dort streng an die Gesetzesvorlagen von Pennsylvania hielten.

Zu den Zeugen gehört auch ein Postbeamter aus dem Bezirk Erie, der angab, er habe gehört, wie seine Vorgesetzten über die illegale Rückdatierung von zu spät eingegangenen Stimmzetteln sprachen, so dass sie legitim erschienen. Seine Aussage wurde auch von Senatorin Lindsey Graham (Rep.- South Carolina) in einem Brief an das Justizministerium zitiert, in dem sie eine Untersuchung auf Bundesebene forderte.

