Kalifornien: Landkreis senkt COVID-19-Todeszahl um 25 Prozent nach Änderung der Zählkriterien

Rosenblätter für die Verstorbenen: Gedenkstunde am Redondo Beach Pier in Kalifornien für Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Patienten, die an Covid-19 gestorben sind. Foto: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

An oder mit COVID-19 gestorben – oftmals werden die Fälle in Statistiken nicht differenziert behandelt. Ein Fall in Kalifornien zeigt nun eine Senkung der Todesfälle um ein Viertel, wenn „mit COVID-19 gestorben“ herausgerechnet wird.

Um die Zählmethode für COVID-19-Todesfälle gibt es immer wieder Diskussionen. Auch hierzulande. Jetzt hat ein Landkreis in Kalifornien die Zahl um etwa 25 Prozent nach unten korrigiert. Vorausgegangen war eine Änderung der Einstufung, wann jemand als an COVID-19 gestorben gezählt wird. Es wurden Todesfälle entfernt, die keine „direkte Folge“ der Krankheit waren.

Das COVID-19-Dashboard von Alameda County zeigte am 4. Juni 1.223 durch das KPC-Virus verursachte Todesfälle. Das sind 411 weniger als zuvor gemeldet.

Die Gesundheitsbehörde des Landkreises schrieb in einer Erklärung (pdf), dass zuvor „jede Person, die während einer Infektion mit dem Virus starb, in die Gesamtzahl der COVID-19-Todesfälle für das County“ einbezogen worden sei. Wäre jemand mit einer positiven Testung auf das Virus bei einem Autounfall gestorben, wäre er als COVID-19-Todesfall gezählt worden.

Das Vorgehen des Landkreises war kein Alleingang, sondern eine Angleichung an die Kriterien des Bundesstaates Kalifornien. Ab sofort würden nur noch die Menschen als COVID-19-Todesfälle gemeldet, die als „direkte Folge von COVID-19 starben, bei denen COVID-19 eine mitwirkende Todesursache war oder bei denen ein durch COVID-19 verursachter Tod nicht ausgeschlossen werden konnte.“

Der Gesundheitsbeauftragte von Alameda County, Dr. Nicholas Moss, sagte der „Mercury News“, dass seine Abteilung sich der Inkonsistenz zwischen den Zahlen des Countys und des Bundesstaates bewusst gewesen sei. Die Änderung habe wegen des großen Anstiegs der Infektionszahlen während des Winters aufgeschoben werden müssen.

„Wir waren einfach nicht in der Lage, so schnell zu handeln, wie wir es gerne getan hätten. Dennoch hielten wir es für wichtig und manchmal ist es besser spät als nie“, sagte er.

Moss betonte, dass einige Leute die Überarbeitung nutzen könnten, um zu argumentieren, dass die Pandemie nicht so schlimm ist, wie sie dargestellt wird. Eine Idee, die er stark bestreitet. „Die Schwere der Pandemie ist unwiderlegbar.“

Bis zum 6. Juni gab es in Kalifornien 3.689.994 bestätigte Fälle von COVID-19, die laut dem Gesundheitsamt des Staates zu 62.470 Todesfällen führten. In den Vereinigten Staaten sind mehr als 33 Millionen Fälle bestätigt worden, und es gab mehr als 600.000 gemeldete Todesfälle.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: California County COVID-19 Death Toll Lowered by 400 After Counting Method Change (deutsche Bearbeitung von mk)

