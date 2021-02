70 Prozent der Republikaner würden den Beitritt zu einer von Trump geführten Partei in Betracht ziehen

Donald Trump hatte nach seiner Präsidentschaft betont, in irgendeiner Form zurückkommen zu wollen. Eine eigene Partei zu gründen hat er immer zurückgewiesen. Eine Umfrage könnte ihn jedoch umdenken lassen.

Mehr als zwei Drittel der Republikaner würden einer neuen politischen Partei beitreten oder einen Beitritt in Betracht ziehen, wenn der ehemalige Präsident Donald Trump eine Partei gründen würde, so eine Umfrage von „CBS News“.

Dreiunddreißig Prozent der Republikaner, die an der Umfrage teilnahmen, die zwischen dem 5. und 8. Februar durchgeführt wurde, sagten, sie würden einer von Trump geführten Parteiabsplitterung beitreten. Weitere 37 Prozent sagten, sie würden „vielleicht“ der neuen Partei beitreten, während die restlichen 30 Prozent sagten, sie würden in der Republikanischen Partei bleiben.

Die Umfrage wurde von YouGov, einem in London ansässigen Meinungsforschungsinstitut, unter 2.508 in den USA lebenden Erwachsenen durchgeführt. Die Stichprobe wurde nach Geschlecht, Alter, Rasse und Bildung gewichtet. Als Datenquellen wurden die Gemeindeumfrage des Volkszählungsamtes, die Daten der Präsidentschaftswahl 2020 und der Meldestatus herangezogen.

Darüber hinaus sagten 46 Prozent der Befragten, die als Republikaner identifiziert wurden, dass sie glauben, dass es „sehr wichtig“ für die Partei ist, Trump treu zu bleiben. 27 Prozent sagten, dass es „ziemlich wichtig“ ist. 15 Prozent sagten, die republikanische Loyalität zu Trump sei „nicht so wichtig“ und zwölf Prozent sagten, sie sei überhaupt nicht wichtig.

Auf Anhieb zweitgrößte Partei?

Als es um die Haltung zum zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ging, wählten 71 Prozent der Republikaner die Option, dass es für Parteimitglieder „illoyal“ sei, für eine Amtsenthebung oder Verurteilung des ehemaligen Präsidenten zu stimmen. 29 Prozent wählten die Option, dass es „prinzipientreu“ sei, dies zu tun.

Die Umfrage unterstreicht auch die Feindseligkeit zwischen Demokraten und Republikanern. 57 Prozent der Republikaner bezeichneten die Demokraten als „Feinde“ und glaubten, dass ihr „Leben oder ihre gesamte Lebensweise bedroht sein könnte“, wenn die Demokraten gewinnen. 43 Prozent sagen, die Demokraten seien eine „politische Opposition“, das heißt, die Republikaner würden „nicht die Politik bekommen, die sie wollen“, wenn die Demokraten gewinnen.

Im Gegensatz dazu bezeichneten 41 Prozent der Demokraten die Republikaner als Feinde und 59 Prozent bezeichneten sie als politische Opposition.

Anfang dieses Monats kam in einer Umfrage von „Hill-HarrisX“ heraus, dass 64 Prozent der Republikaner einer von Trump geführten „MAGA-Partei“ oder „Patriotenpartei“ beitreten oder das in Erwägung ziehen würden. 36 Prozent der Befragten sagten, es wäre wahrscheinlicher, dass sie in der Republikanischen Partei bleiben würden.

„Wenn Trump sich von der GOP (Grand Old Party = Republikanische Partei; Anm. d. Red.) spaltet und seine eigene Partei gründen würde, könnte er laut Umfragen die zweitgrößte politische Partei im Land schaffen und die GOP auf den dritten Platz zurückdrängen“, sagte Dritan Nesho, CEO und Chef-Demoskop bei „HarrisX“, gegenüber „Hill.TV“.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: 70 Percent of Republicans Would Consider Joining Trump-Led Party, Poll Finds (deutsche Bearbeitung von mk)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!