Weiterer Polizist nimmt sich nach Kapitol-Sturm das Leben

Die Aufarbeitung des Kapitol-Sturms geht weiter. Yoganda Pittman, die Chefin der Capitol Police ist sich sicher, dass die Sicherheitsinfrastruktur des Kapitols geändert werden muss. Unterdessen wurde bekannt, dass sich ein zweiter Polizist der Capitol Police das Leben genommen hat.

Ein zweiter Polizeibeamter, der bei dem Sturm auf das Kapitol im Dienst gewesen ist, sei durch Selbstmord gestorben, sagte der amtierende Polizeichef von Washington, DC, Robert J. Contee, gegenüber Mitgliedern des Kongresses.

Während einer Anhörung am Dienstag vor dem Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses erklärte Contee in seiner Aussage (pdf), dass Jeffrey Smith, der im Metro Police Department (MPD) seit rund 12 Jahren gedient hatte, sich nach dem Vorfall das Leben genommen habe.

Zuvor wurde von der U.S. Capitol Police bekannt gegeben, dass Howard Liebengood, ein erfahrener Polizist mit 15 Jahren Dienstzeit, am 10. Januar „außer Dienst“ starb. „Fox News“ und die „Washington Post“ bestätigten später, dass Liebengood durch Selbstmord starb.

Brian Sicknick, ebenfalls von der Capitol Police, starb am 7. Januar an den Verletzungen, die er sich bei der körperlichen Auseinandersetzung mit gewalttätigen Demonstranten zugezogen hatte, die sich ihren Weg in das Kapitol-Gebäude erkämpft hatten.

„Wir ehren den Dienst und die Opfer der Officers Brian Sicknick, Howard Liebengood und Jeffery Smith und sprechen allen trauernden Familien unser Beileid aus“, sagte Contee dem Ausschuss, der die Reaktion der Strafverfolgungsbehörden untersucht.

„Fünfundsechzig Mitglieder der MPD erlitten Verletzungen, die in Verletzungsberichten dokumentiert sind“, fügte er hinzu. „Viele weitere erlitten Verletzungen durch den Angriff – Kratzer, Prellungen, brennende Augen durch Antibärenspray (…)“.

Ungefähr 850 MPD-Beamte waren während des Höhepunkts des Vorfalls am Kapitol, sagte Cantee. Am Ende des Tages waren zusätzlich ungefähr 250 Beamte vor Ort, um den Einsatz zu unterstützen.

Laut Contee bereitet die Polizeiausbildung die MPD-Beamten nicht auf „stundenlange Nahkämpfe“ vor. Er sagte, seine Abteilung arbeite daran, den Beamten zu helfen, sich emotional von dem Trauma des 6. Januar zu erholen.

Änderung der Sicherheitsinfrastruktur

Yogananda Pittman, die amtierende Chefin der Capitol Police, erschien ebenfalls zur Anhörung. Sie gab zu, dass sich ihre Abteilung schon Tage vor dem Vorfall der möglichen Gewalt bewusst war, sich aber nicht richtig darauf vorbereitet hat.

„Am 4. Januar wusste die Abteilung, dass die Veranstaltung am 6. Januar nicht wie eine der vorherigen Proteste im Jahr 2020 ablaufen würde“, sagte Pittman laut einer Aussage, die der „New York Times“ vorliegt.

„Ich glaube, dass die mehrfachen Überprüfungen, Nachfass-Aktionen und laufenden Untersuchungen zu dem Schluss kommen werden, dass die Sicherheitsinfrastruktur des Kapitols geändert werden muss und dass das Ministerium Zugang zu zusätzlichen Ressourcen braucht – sowohl Arbeitskräfte als auch Ausrüstung.“

Pittman erzählte dem Ausschuss des Repräsentantenhauses, dass das Capitol Police Board, ein dreiköpfiges Gremium, das die Abteilung beaufsichtigt, die Bitte des ehemaligen Hauptstadt-Polizeichefs Steven Sund ablehnte, vor der Kundgebung des damaligen Präsidenten Donald Trump den Ausnahmezustand auszurufen und Truppen der Nationalgarde zum Schutz des Kapitols einzusetzen.

Sie sagte, Sund habe das Board erneut aufgefordert, Unterstützung durch die Nationalgarde anzufordern, aber es habe mehr als eine Stunde gedauert, bis der Einsatz der Garde genehmigt worden sei. Nur wenige Stunden nach dem Angriff trat Sund von seiner Position zurück.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Another DC Police Officer Dies by Suicide Following US Capitol Breach (deutsche Bearbeitung von mk)