Zwangsevakuierung von Familien mit Kindern

Ukraine ordnet Evakuierung 19 weiterer Ortschaften in der Region Donezk an

Ukraine ordnet Evakuierung von 19 Ortschaften in Donezk an wegen russischem Vormarsch.

Evakuierung in der Region Donezk geht weiter. (Archivbild)

Die Ukraine hat angesichts des Vormarschs russischer Truppen die Evakuierung von 19 weiteren Ortschaften in der Region Donezk im Osten des Landes angeordnet. „Wir beginnen mit der Zwangsevakuierung von Familien mit Kindern“, schrieb der Gouverneur der Region, Wadym Filaschkin, am Freitag im Onlinedienst Telegram.
„In der Region Donezk zu bleiben ist äußerst gefährlich. Brechen sie auf, solange das noch möglich ist.“
Den Angaben zufolge leben derzeit rund 109 Kinder in den Ortschaften, die evakuiert werden sollen. Alle davon befinden sich bis zu 30 Kilometer von der Front entfernt.
Mehr dazu
Seit über einem Jahr hat die russische Armee in der Ukraine zunehmend an Boden gewonnen. Im Juli beschleunigte sie ihren Vormarsch zum vierten Mal in Folge. Laut einer AFP-Auswertung von Daten des  in den USA ansässigen Instituts für Kriegsstudien (ISW) hatten die russischen Streitkräfte lediglich im November 2024 größere Gebietsgewinne erreicht als nun im Juli.
Zugleich verstärkte US-Präsident Donald Trump nach fast dreieinhalb Jahren Krieg den Druck auf Moskau für eine Waffenruhe. Der Kreml bestätigte am Donnerstag ein bevorstehendes Gipfeltreffen zwischen Kreml-Chef Wladimir Putin und Trump „in der kommenden Woche“ bestätigt. (afp/red)

