UNO: Eine Million Syrer seit Assad-Sturz ins Land zurückgekehrt

Eine Million Syrer sind nach Angaben der Vereinten Nationen in den ersten neun Monaten seit dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad ins Land zurückgekehrt. Dies gab das UN-Flüchtlingshilfswerk am Mittwoch bekannt. Weitere 1,8 Millionen, die als Binnenflüchtlinge im Land lebten, seien zusätzlich in ihre Heimatregionen zurückgekehrt.

Das UNHCR rief die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, ihre Unterstützung zu erhöhen, um „das Leid und die Vertreibung“ von Millionen Syrern zu beenden und den Wiederaufbau des Landes zu unterstützen.

Insgesamt leben nach UNHCR-Angaben weiterhin sieben Millionen Syrer als Binnenflüchtlinge im Land. 4,5 Millionen Bürger des Landes befänden sich weiterhin im Ausland. Das Hilfswerk verwies auf eine jüngst veröffentlichte Umfrage, derzufolge 80 Prozent der syrischen Flüchtlinge in Jordanien, im Libanon, in Ägypten und im Irak grundsätzlich in ihre Heimat zurückkehren wollen, 18 Prozent von ihnen im Laufe des kommenden Jahres. (afp/red)