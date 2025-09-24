Logo Epoch Times

vor 29 Minuten

Mutmaßlicher Drohnenangriff auf Gaza-Hilfsflotte: UNO fordert Untersuchung

vor 43 Minuten

Macron: Iran bleiben nur noch „wenige Stunden“ für Verhandlungslösung in Atomstreit

vor einer Stunde

Mutmaßlich zwei Deutsche in Costa Rica tot aufgefunden

vor einer Stunde

Von der Leyen stellt sich hinter Pläne für Altersgrenze für Online-Netzwerke

vor einer Stunde

Prozess um Türkei-Spionage in Düsseldorf gegen Zahlung von 5.000 Euro eingestellt

vor einer Stunde

Gaddafi-Gelder für den Wahlkampf: Urteil gegen Frankreichs Ex-Staatschef Sarkozy erwartet

vor 2 Stunden

Haseloff stellt Pfad für Klimaneutralität bis 2045 infrage

vor 3 Stunden

Erster Deutscher gibt Zusage für umstrittene Dopingspiele

vor 3 Stunden

Dänemark entschuldigt sich offiziell bei Grönländerinnen

vor 3 Stunden

Selenskyj warnt vor Russland und hofft auf US-Kehrtwende

Logo Epoch Times
Wiederaufbau

UNO: Eine Million Syrer seit Assad-Sturz ins Land zurückgekehrt

Eine Million Syrer sind nach Angaben der Vereinten Nationen in den ersten neun Monaten seit dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad ins Land zurückgekehrt.

top-article-image

Interimspräsident Ahmed al-Scharaa. (Archivfoto)

Foto: Uncredited/SANA/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Eine Million Syrer sind nach Angaben der Vereinten Nationen in den ersten neun Monaten seit dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad ins Land zurückgekehrt. Dies gab das UN-Flüchtlingshilfswerk am Mittwoch bekannt. Weitere 1,8 Millionen, die als Binnenflüchtlinge im Land lebten, seien zusätzlich in ihre Heimatregionen zurückgekehrt.
Das UNHCR rief die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, ihre Unterstützung zu erhöhen, um „das Leid und die Vertreibung“ von Millionen Syrern zu beenden und den Wiederaufbau des Landes zu unterstützen.
Insgesamt leben nach UNHCR-Angaben weiterhin sieben Millionen Syrer als Binnenflüchtlinge im Land. 4,5 Millionen Bürger des Landes befänden sich weiterhin im Ausland. Das Hilfswerk verwies auf eine jüngst veröffentlichte Umfrage, derzufolge 80 Prozent der syrischen Flüchtlinge in Jordanien, im Libanon, in Ägypten und im Irak grundsätzlich in ihre Heimat zurückkehren wollen, 18 Prozent von ihnen im Laufe des kommenden Jahres. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.