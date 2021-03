US-Gouverneur nennt COVID-19-Impfpässe „schreckliche Idee“ – Jeder vierte Amerikaner lehnt Impfung ab

Die amerikanische Bevölkerung ist wenig impfbegeistert. Jeder vierte US-Bürger will sich laut Umfrage nicht gegen COVID-19 impfen lassen. Zudem gibt es auch Widerstand gegen den heiß diskutieren Corona-Impfpass.

COVID-19-Impfpässe mit denen Personen Zugang zu bestimmten Aktivitäten erhalten, sind aus der Sicht des republikanischen Politikers Ron DeSantis eine „schreckliche Idee“. Der Gouverneur von Florida betont, sein Bundesstaat werde das nicht unterstützen und auch nicht einführen.

„Der Impfpass ist eine schreckliche Idee. Wir werden den Menschen von staatlicher Seite aus definitiv nichts vorschreiben. Das ist völlig vom Tisch“, sagte DeSantis Donnerstag. „Wenn es Unternehmen gibt, die das in Florida machen wollen, denke ich, dass das keine private Entscheidung mehr ist.“

Die Idee eines Corona-Impfpasses wurde in den letzten Monaten von einigen US-Bundesstaaten und Unternehmen ins Gespräch gebracht. Kritiker sagen jedoch, dass der Vorschlag eine Verletzung der bürgerlichen Freiheiten der Amerikaner sei.

„Wenn jemand ins Kino oder ins Konzert gehen will, dann kann er gehen. Wenn jemand nicht will, dann nicht. Aber zu verlangen, dass jemand eine Art von Impfnachweis zeigen muss ist völlig inakzeptabel. Und das ist nichts, was wir in Florida in irgendeiner Weise unterstützen werden“, sagte DeSantis.

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) lehnt Corona-Impfpässe ab. Es sei unsicher, wie lang eine Immunität anhalte, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge. Auch könne ein Impfstoff nicht unbedingt die Ansteckung anderer Menschen verhindern.

KP Chinas will internationales Impfpass-System aufbauen

Die Kommunistische Partei Chinas (KPC) ist hingegen ein großer Verfechter von Corona-Impfpässen – und zwar weltweit. Die „Global Times“ – ein Sprachrohr Pekings – hat unlängst vorgeschlagen, dass das chinesische Regime ein internationales Impfpass-System aufbauen sollte.

China wolle der WHO dabei „helfen“ ein solches System auszubauen, schrieb die Global Times. „China ist weltweit das erfahrenste Land in der Verwendung des Gesundheitscode-Systems. Und die WHO ist der geeignetste Organisator für diese Angelegenheit, um Unabhängigkeit, Fairness und Datensicherheit zu gewährleisten.“

China hat in diesem Monat sein eigenes Impfpass-System eingeführt. Aktuell betrifft es chinesische Staatsangehörige, die international reisen.

Das digitale Zertifikat zeigt den Impfstatus und die Corona-Testergebnisse des Reisenden an. Es ist über ein Programm auf WeChat, einer chinesischen Social-Media-Plattform, zugänglich.

Amerikaner wenig impfbereit

Inzwischen hat sich eine beträchtliche Anzahl von Amerikanern skeptisch gegenüber den Corona-Impfstoffe geäußert. Eine Harvard CAPS-Harris Umfrage Anfang des Monats ergab, dass 41 Prozent der Bürger nicht bereit sind, sich impfen zu lassen.

„Die beunruhigendste Zahl in dieser Umfrage ist, dass 4 von 10 Nichtgeimpften den Impfstoff auch nicht erhalten wollen. Dies schließt 60 Prozent der schwarzen Wähler ein“, sagte Mark Penn, Umfrageleiter von Harvard CAPS-Harris in einem Interview mit „The Hill“.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Vaccine Passports Are a ‘Terrible Idea,’ Says Florida Gov. DeSantis (deutsche Bearbeitung oz)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!