US-Militär: Mögliche Zusammenarbeit von China und Russland in Venezuela

Die Pandemie bietet den Nährboden für die internationalen Bestrebungen Chinas, den eigenen Einflussbereich auf dem amerikanischen Kontinent zu erhöhen. Die geschwächten Staaten ergreifen jeden Strohhalm, der ihnen entgegengestreckt wird, sagt ein ranghoher Vertreter des US-Militärs. Im sozialistischen Venezuela macht er auch eine Zusammenarbeit mit Russland aus.

Der Chef des US-Südkommandos, Navy-Admiral Craig Faller, sagte am Dienstag (16. März) vor der Presse, dass Russland und das chinesische Regime in Zentral- und Mittelamerika und in der Karibik möglicherweise gegen die Interessen der USA zusammenarbeiten. In Venezuela hat er eine solche Kollaboration schon ausgemacht. Die Streitkräfte benötigten weitere Ressourcen, um den Aktivitäten der beiden Länder entgegentreten zu können.

China stuft er dabei als die größte langfristige strategische Bedrohung für die Sicherheit im 21. Jahrhundert ein. Für das amerikanische Südkommando SOUTHCOM ist es neben den transnationalen kriminellen Organisationen die größte Herausforderung. „Die heimtückischen und zersetzenden und korrupten Einflüsse der Kommunistischen Partei Chinas“ seien weltweit und auch in dieser Region am Werk.

Chinas Impfdiplomatie um Einfluss zu gewinnen

Faller zählte Maßnahmen auf, die das chinesische Regime in den letzten Monaten im Befehlsbereich des SOUTHCOM ergriffen hat. Dazu gehörten das Anbahnen von Geschäften mit Häfen, Kredite als politisches Druckmittel, die Souveränität untergrabende Impfdiplomatie, IT für die staatliche Überwachung und die Ausbeutung von Ressourcen wie illegale, unregulierte und nicht gemeldete Fischerei.

Das Regime hat die Vereinigten Staaten in der Impfdiplomatie überholt und arbeitet daran, wirtschaftliche Netzwerke zu schaffen und Infrastrukturprojekte wie beispielsweise Telekommunikationsnetzwerke zu entwickeln. Das Ziel des Engagements in Nord- und Südamerika sei laut Faller, die eigene wirtschaftliche Dominanz zu erhöhen.

Auf Kommandantenebene schaue man auch auf Bereiche, in denen China und Russland zusammenarbeiten könnten, so Faller. Die Interessen beider Länder stimmten offenbar in Venezuela überein, wo versucht wird, um die Unterstützung des sozialistischen Machthabers Nicolas Maduro zu werben. Venezuela sei auch das namhafteste Beispiel, wo die beiden Länder auf diplomatischer Ebene, zum Beispiel in der UNO, alle Lösungsbemühungen blockierten.

China und Russland haben keine formelle Allianz, aber zunehmend eine strategische Partnerschaft entwickelt, die auf wirtschaftlicher und militärischer Zusammenarbeit basiert.

Mehr Mittel für SOUTHCOM

Als Reaktion auf die Herausforderungen, forderte Faller in dieser Woche vor Mitgliedern des Senatsausschusses für Streitkräfte, mehr Mittel für das SOUTHCOM bereitzustellen, um die Bereiche Nachrichtendienst, Überwachung und Aufklärung weiterzuentwickeln. Um die führende Macht in der Region zu bleiben, müssten die Vereinigten Staaten auch in der Lage sein, den Partnernationen militärische Unterstützung und andere Hilfen zukommen zu lassen.

Die Bedingungen, die die Pandemie in Lateinamerika und der Karibik verursacht habe, könne mit denen der Großen Depression in den Vereinigten Staaten der 1930er Jahre mithalten, sagte Faller den Senatoren. China habe sich besonders heftig eingemischt … und benutze Impfstoffe als Türöffner, um Geschäfte mit 5G zu machen, und sie benutzten es, um „einen Keil zwischen einige Nationen in der Region zu treiben.“

Der Einfluss der USA in der Region, fügte er hinzu, „erodiert“ durch den Einfluss Chinas. Er höre von seinen internationalen Partnern, dass man zwar wisse, dass das Militär der Vereinigten Staaten das beste sei und dass man mit den USA zusammenarbeiten wolle. Jedoch sei man am Ertrinken und man brauche einen Rettungsring, und man werde jeden „Rettungsring nehmen, von wem auch immer er geworfen wird“, einschließlich der Chinesen.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: US Military Official: ‘China and Russia May Be Collaborating’ South of US Border (deutsche Bearbeitung von mk)

