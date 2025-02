US-Post nimmt „bis auf weiteres“ keine Pakete mehr aus China an

Die Post in den USA will „vorübergehend“ keine Pakete mehr aus China annehmen. Die Annahme von Pakete aus China und Hongkong werde „vorübergehend“ und „bis auf weiteres“ ausgesetzt, teilte der US Postal Service (USPS) am 4. Februar mit.

Die Ankündigung erfolgt nach dem Dekret von US-Präsident Donald Trump, ab Dienstag Zollaufschläge in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus China zu erheben.

Auch die bislang für kleinere Waren im Wert von bis zu 800 US-Dollar geltende Ausnahme soll entfallen. Sie wird von vielen US-Kleinunternehmen, aber auch von den großen chinesischen Handelsplattformen wie Shein oder Temu genutzt.

Zölle für Mexiko und Kanada ausgesetzt

Trump hatte am Samstag Zölle auf Produkte aus Mexiko, Kanada und China angeordnet. Auf mexikanische und kanadische Waren sollten Zölle in Höhe von bis zu 25 Prozent erhoben werden. Mit den Nachbarländern Mexiko und Kanada erzielte Trump jedoch inzwischen eine vorläufige Einigung.

Der US-Präsident hatte zudem Zollaufschläge in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus China bekanntgegeben. China verhängte daraufhin Gegenzölle und kündigte eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) an.

Wann Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping spricht, ist noch nicht klar. (afp/red)